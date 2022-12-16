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世足賽／衛冕軍法國要破60年魔咒 看總教練德尚神調度

中央社／杜哈15日綜合外電報導
法國隊在國際賽連戰皆捷，總教練德尚是當中的靈魂人物。（路透）
法國隊在國際賽連戰皆捷，總教練德尚是當中的靈魂人物。（路透）

法國隊在2022年卡達世界盃足球賽尋求衛冕，將與阿根廷爭冠。法國隊在國際賽連戰皆捷，總教練德尚（Didier Deschamps）是當中的靈魂人物。

德尚過去是傑出的法國國家隊球員，如今是懂得激勵人心的教練。

法新社報導，法國隊一路踢進世界盃決賽，只差一場勝利就能奪冠，但先前不少人懷疑這支隊伍能有如今的表現。

法國在2020年歐洲國家盃足球賽16強賽早早出局，令人大失所望；正當德尚處理隊內傷病危機時，又遇上金球獎得主本澤馬（Karim Benzema）在世界盃賽前因傷退出國家隊。

但這些逆境反而讓德尚發揮出最佳調度能力，他捨棄原本的作戰計畫，讓前鋒格里茲曼（Antoine Griezmann）改踢中場位置，賽果證明了這個決定是神來一筆。

格里茲曼目前效力於西班牙甲級足球聯賽「馬德里競技」（Atletico Madrid）俱樂部，他說：「我的國際賽生涯全都要歸功於他。我為了穿上國家隊球衣、為了法國而付出一切，但也是為了他。」

格里茲曼可以說是本屆世足賽表現最優秀的球員之一，他說：「我的每場比賽、每個動作都像是在向他致謝。我想盡我所能，讓他為他的7號球員感到驕傲。」

或許有些球迷對德尚不以為然，認為他領軍的隊伍應該踢得更精彩一些。

但格里茲曼提到了德尚不為人知的另一面，他的球員管理技巧遠比戰術常識還重要。

格里茲曼說：「他喜歡與球員聊天，瞭解球員的心情。他每次下指令或提建議，大家都會遵從。」

德尚受到球員們如此尊重和敬佩，無疑有部分是因為他在球員時期所獲得的成就。

德尚當時踢中場位置，他在1993年歐洲冠軍聯賽（UEFA Champions League）率馬賽隊奪冠時，年僅24歲。已退役的法國球員坎托納（Eric Cantona）曾替他取了個「挑水工」的綽號，因為他總能從對手腳下奪得控球權，再傳給隊友。

德尚效力於義大利足球甲級聯賽的尤文圖斯（Juventus）俱樂部時，助球隊拿下一座歐洲冠軍聯賽冠軍，然後在1998年世界盃和2000年歐國盃率法國隊奪冠，於32歲退役。

經過一代人的努力，法國國家隊如今堪稱世界一流強隊，而德尚一直是幕後推手之一。

德尚在世足賽前接受法新社訪問時說：「贏球很難，尤其是在世界盃，而衛冕更難。要有球技和天賦，但只有這些也不夠。沒有精神、正確的心態和決心，不可能在世界盃這樣高水準的比賽贏球。」

自1998年的巴西隊之後，時隔24年才有世界盃冠軍得主再次踢進決賽，法國隊在德尚帶領下，期望成為60年來第一支成功蟬聯世界盃冠軍的球隊。

無論法國對阿根廷戰果如何，合約到期的德尚都可自由決定是否繼續帶領法國隊備戰2024年歐國盃。

一般預期德尚會繼續掌兵符，但也有人臆測傳奇球星席丹（Zinedine Zidane）可能接任國家隊總教練。

德尚在法國擊敗摩洛哥、確定搶到決賽門票後說：「這裡最重要的事情不是我。我們有機會衛冕成功，這已經是一項很大的成就了。希望我們週日可以更加歡天喜地。」

世界盃 足球 義大利

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