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世足賽／梅西vs姆巴佩 爭金盃也搶金靴

體育新聞組／綜合報導
姆巴佩挑戰世界盃金靴獎。（路透）
姆巴佩挑戰世界盃金靴獎。（路透）

卡達世界盃足球賽冠軍戰對戰組合出爐，法國、阿根廷將在18日對決，這是兩隊在世足賽史上第4次交手。4年前在16強賽，法國隊靠著姆巴佩（Kylian Mbappe）踢進兩球，讓阿根廷球星梅西（Lionel Messi） 打包回家。今年這兩位效力巴黎聖日耳曼隊的大咖前鋒不但爭金盃還要爭「金靴」，場面更受矚目。

兩隊過去3次世足賽對戰紀錄，阿根廷1930、1978年都在分組賽獲勝，分別是1：0、2：1，1978年更以地主身分奪下隊史首冠；但法國在2018年16強賽以4：3扳回一城，姆巴佩成為獲勝功臣，「高盧雄雞」在淘汰賽連過四關抱回金盃。

姆巴佩4年前世足賽初體驗，年僅19歲就展現大將之風，單屆攻進4球在大會進球榜排名並列第2，尤其16強賽在2：2平手時，連進兩球為法國保住勝利，他也成為史上第2位未滿20歲、在淘汰賽單場踢進兩球的球員，追平巴西球王比利（Pele）的紀錄。

梅西當時遇到淘汰賽進球荒，跨屆8場比賽、累積756分鐘未進球，鋒頭被相差12歲的姆巴佩搶光。

巴西在世足賽累積5座冠軍，仍是世界第一，義大利、德國4冠並列第2，阿根廷、法國之戰的贏家將是史上第4個奪下3冠的國家，兩隊首次在爭霸戰碰面，梅西、姆巴佩又要相爭金靴獎（目前5球並列領先），讓全世界無數球迷充滿期待。

目前，兩大天王姆巴佩、梅西在進球榜以5球並列領先，很有機會出現近20年首位包辦金盃、金靴獎的球員。

法國踢完16強賽時，姆巴佩攻進5球穩居榜首，接下來兩戰掛零，梅西最近3場比賽各進1球追成5：5，如果兩人踢完冠軍戰還是平手，必須比較助攻次數，梅西目前3次小贏姆巴佩1次，金靴獎之爭相當激烈。

梅西在進球榜以五球並列領先。（歐新社）
梅西在進球榜以五球並列領先。（歐新社）

梅西 巴西 義大利

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