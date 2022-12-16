世足賽／法主帥態度冷淡 傳本澤馬踢冠軍賽意願不高

法國球星本澤馬。（美聯社）

衛冕軍法國在擊敗摩洛哥，連續兩屆挺進到卡達世界盃 冠軍賽後，一度傳出今年金球獎 得主本澤馬（Karim Benzema）有望歸隊，不過在今天歐洲媒體報導，這樣的可能性已經變得愈來愈小，主因就在於法國主帥德尚（Didier Deschamps）對於此事態度冷淡，讓本澤馬歸隊的意願也不高。

今年重返世足賽陣容的本澤馬，卻在比賽開踢前夕因傷離隊，儘管在淘汰賽開踢前一度傳出還在26人大名單中的他有望歸隊，不過當時德尚就否認了這樣的傳聞，而在冠軍賽前再一次被問到本澤馬是否有機會歸隊時，德尚卻選擇跳過這個問題。

而今天歐洲媒體也報導，儘管皇馬對於本澤馬歸隊踢世足賽是保持開放態度，但德尚的冷淡態度讓本澤馬相當受傷，甚至已決定跟隨皇馬去踢友誼賽，也代表他回到法國陣中踢冠軍賽的可能性已經是微乎其微。

不過德尚對於本澤馬歸隊與否一直沒有明確表態也是情有可原，一方是因為法國本屆世足賽產生良好的化學效應，尤其是姆巴佩（Kylian Mbappe）與吉魯（Olivier Giroud）兩名攻擊箭頭都有出色的表現，假使本澤馬歸隊也勢必會對兩人發揮空間產生壓縮，甚至可能讓分組賽一路拚戰至今的球員感到心理不平。