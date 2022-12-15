世足賽／駱駝流感搞鬼？法國拚衛冕前 又有球員發燒

法國踢贏摩洛哥後，將與阿根廷爭冠軍。（新華社）

卡達世界盃足球 賽冠軍戰將在兩天後開踢，法國卻出現第三名球員因流感 掛傷兵，前鋒柯曼（Kingsley Coman）也發燒，外界認為這波傳染，有可能是俗稱駱駝流感的（Camel Flu）的中東呼吸症候群冠狀病毒（MERS）引起。

法國在對摩洛哥的四強戰賽前，就有烏帕梅卡洛（Dayot Upamecano）、拉比奧（Adrien Rabiot）兩人因感冒無法參加，全隊也努力防止病毒擴散。

根據「FOX Sports」報導，總教練德尚（Didier Deschamps）透露，柯曼今天早上也同樣出現發燒症狀，「在杜哈，氣溫下降時還是會一直開著冷氣，我們有幾位球員都出現類似流感的症狀。」

德尚指出，烏帕梅卡洛是在對英格蘭賽後就出現身體不適，「當你在場上耗盡氣力，身體變得虛弱，就更容易被病毒感染，我們會盡全力去預防病毒擴散。」法國將在18日與阿根廷爭冠。

拉比奧身體不適後就在飯店隔離，有法國隊工作人員認為，有可能與中東呼吸症候群冠狀病毒有關，然而法國隊並未正式公布三名球員感染的是何種病毒。

阿法大戰將於美東時間12月18日早上10:00開踢。