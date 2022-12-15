世足賽／季軍戰沒意義？克國前鋒：為自己的生命而戰

克羅埃西亞前鋒克拉馬里奇、阿根廷球王梅西。（歐新社）

卡達世足賽將在美東時間17日早上十點由克羅埃西亞與摩洛哥上演季軍戰，儘管每屆季軍賽的存在與意義都不斷被拿出來討論，但克羅埃西亞前鋒克拉馬里奇（Andrej Kramaric）就認為，明天的季軍戰不論是他們還是摩洛哥，都將為了「不朽」而戰。

克羅埃西亞與摩洛哥在4強賽分別不敵阿根廷與衛冕軍法國後，將落入季軍戰，儘管各界都已經將目光鎖定阿根廷與法國的冠軍爭奪戰上，但克羅埃西亞與摩洛哥的球員依舊為了季軍戰戰戰兢兢，希望能為本屆賽事畫下完美句點。

其中克羅埃西亞前鋒克拉馬里奇在今天受訪時就表示，季軍戰將會成為兩軍的「不朽」之爭，「我認為如果你問摩洛哥的球員，他們也不會認為季軍戰沒有意義，他們是在為自己的生命而戰，如果你能在世足賽贏得獎牌，那你將會成為國家的不朽英雄，這同時也是我們想要做的事情。」

克拉馬里奇指出，上屆拿下銀牌的克羅埃西亞，更是清楚有沒有奪牌意義是截然不同，「我們陣中有8名球員來自上屆賽事，大家都很了解獲得獎牌的感受，儘管也有多數球員還沒有經歷過這一刻，但我認為他們肯定樂意為了銅牌而戰，因為這將會永遠被記得，與你共度餘生。」