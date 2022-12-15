巴西傳奇球星被爆讓2女輪流侍寢 床事緊守「1規定」

「小羅納度」羅納迪諾被爆料6年來劈腿兩女，但男女關係超級和樂，小羅納度不僅會給2名女性固定零用錢，還會一起出去玩。(歐新社)

今年42歲「小羅納度」羅納迪諾（Ronaldinho Gaúcho）曾帶領巴西隊拿下2002年世界盃冠軍，生涯中不僅拿過金球獎 、歐洲冠軍盃、南美自由盃等，還連續兩年獲得「足球 先生」的封號，被球壇認為是傳奇巨星。近日有外媒爆料小羅納度的感情生活，指出他6年來同時交往2名女性，還特地在豪宅內安排房間，讓2名女友可以輪流侍寢。

根據英國媒體每日星報報導，6年來小羅納度疑似低調同時交往兩名女性，雖然他否認這一點，但這段八卦 緋聞始終被各家外媒緊咬，每日星報指出，這兩名女性叫做普莉希拉（Priscilla Coelho）和碧翠絲（Beatriz Souza），普莉希拉的媽媽瑪麗亞甚至在2019年有出面大力抨擊這段關係，瑪麗亞表示，她第一次聽到小羅納度劈腿超氣憤，但普莉希拉實在太愛小羅納度，根本勸不了她放下這段關係。

瑪麗亞透露，小羅納度會在豪宅內安排不同房間，讓兩名女性輪流侍寢，例如第一晚去普莉希拉的房間，那麼第二晚就會去睡碧翠絲的房間，不會搞「獨寵」這種事。不過小羅納度始終緊守一個規定，就是不能「三人行」，絕對不會發生床事多一個人的事情。

瑪麗亞還說道，小羅納度對待女友方式「很公平」，很懂雨露均霑相處之道，不僅都會固定送兩位女友一人一份禮物，外出旅行也會一起去，「每當他旅行時，都會帶上她們兩個。普莉希拉經常會從世界的任何地方給我打電話，向我展示奢華的生活」。

瑪麗亞也表示，每次電話中，都可以聽到笑聲不斷，不僅有小羅納度，另一女友碧翠絲也在現場，「他們的關係是一種相互尊重的關係」。後來瑪麗亞也逐漸尊重女兒的戀情，「如果她對這種情況如此滿意，我的感受就不會那麼糟糕」。