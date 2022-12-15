世足賽／4年前誰讓梅西出局沮喪離場？就是姆巴佩

梅西(左)與姆巴佩將進行宿命般的對決。(Getty Images)

世界盃足球賽冠軍戰對戰組合出爐，法國、阿根廷將在18日對決，將是兩隊在歷屆世足賽第4次交手，姆巴佩（Kylian Mbappe）4年前在16強賽踢進兩球，讓阿根廷重量級球星梅西 （Lionel Messi） 打包回家，這兩位效力巴黎聖日耳曼 隊的大咖前鋒，今年爭霸場面更受矚目。

兩隊過去3次世足賽對戰紀錄，阿根廷1930、1978年都在分組賽獲勝，分別是1：0、2：1，1978年更以地主身分奪下隊史首冠；但法國在2018年16強賽以4：3扳回一城，姆巴佩成為獲勝功臣，「高盧雄雞」在淘汰賽連過四關抱回金盃。

姆巴佩4年前世足賽初體驗，年僅19歲展現大將之風，單屆攻進4球在大會進球榜排名並列第2，尤其16強賽在2：2平手時，連進兩球為法國保住勝利，他也成為史上第2位未滿20歲、在淘汰賽單場踢進兩球的球員，追平世界球王比利（Pele）的紀錄。

梅西當時遇到淘汰賽進球荒，跨屆8場比賽、累積756分鐘未進球，鋒頭被相差12歲的姆巴佩搶光。

巴西在世足賽累積5座冠軍，仍是全球國家最多，義大利 、德國4冠並列第2，阿根廷、法國之戰的贏家將是史上第4個奪下3冠的國家，兩隊首次在爭霸戰碰面，梅西、姆巴佩又要相爭金靴獎（目前5球並列領先），讓全世界無數球迷充滿期待。

至於兩隊過去包括世足賽、熱身賽在內，歷年交手12場，阿根廷取得6勝3和3敗，姆巴佩4年前讓老前輩梅西沮喪離場的比賽，被喻為法國總教練德尚（Didier Deschamps）領軍生涯代表作之一。

影片來源：YouTube Classic Match