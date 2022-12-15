我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

放心…這7家速食店炸雞 都是真正雞肉做的

快看世界／奇怪的聖誕傳統？「便便人偶」正熱售

世足賽／4年前誰讓梅西出局沮喪離場？就是姆巴佩

記者藍宗標／即時報導
梅西(左)與姆巴佩將進行宿命般的對決。(Getty Images)
梅西(左)與姆巴佩將進行宿命般的對決。(Getty Images)

世界盃足球賽冠軍戰對戰組合出爐，法國、阿根廷將在18日對決，將是兩隊在歷屆世足賽第4次交手，姆巴佩（Kylian Mbappe）4年前在16強賽踢進兩球，讓阿根廷重量級球星梅西（Lionel Messi） 打包回家，這兩位效力巴黎聖日耳曼隊的大咖前鋒，今年爭霸場面更受矚目。

兩隊過去3次世足賽對戰紀錄，阿根廷1930、1978年都在分組賽獲勝，分別是1：0、2：1，1978年更以地主身分奪下隊史首冠；但法國在2018年16強賽以4：3扳回一城，姆巴佩成為獲勝功臣，「高盧雄雞」在淘汰賽連過四關抱回金盃。

姆巴佩4年前世足賽初體驗，年僅19歲展現大將之風，單屆攻進4球在大會進球榜排名並列第2，尤其16強賽在2：2平手時，連進兩球為法國保住勝利，他也成為史上第2位未滿20歲、在淘汰賽單場踢進兩球的球員，追平世界球王比利（Pele）的紀錄。

梅西當時遇到淘汰賽進球荒，跨屆8場比賽、累積756分鐘未進球，鋒頭被相差12歲的姆巴佩搶光。

巴西在世足賽累積5座冠軍，仍是全球國家最多，義大利、德國4冠並列第2，阿根廷、法國之戰的贏家將是史上第4個奪下3冠的國家，兩隊首次在爭霸戰碰面，梅西、姆巴佩又要相爭金靴獎（目前5球並列領先），讓全世界無數球迷充滿期待。

至於兩隊過去包括世足賽、熱身賽在內，歷年交手12場，阿根廷取得6勝3和3敗，姆巴佩4年前讓老前輩梅西沮喪離場的比賽，被喻為法國總教練德尚（Didier Deschamps）領軍生涯代表作之一。

影片來源：YouTube Classic Match

梅西 義大利 巴黎聖日耳曼

上一則

法國摩洛哥賽後球迷動亂 少年遭汽車輾斃

延伸閱讀

世足賽／姆巴佩連兩戰未進球 梅西奪下金靴獎機會來了

世足賽／姆巴佩連兩戰未進球 梅西奪下金靴獎機會來了
世足賽／摩洛哥設天羅地網 姆巴佩被5人包夾照網瘋傳

世足賽／摩洛哥設天羅地網 姆巴佩被5人包夾照網瘋傳
世足賽╱法阿爭冠 梅西、姆巴佩兩代球星拚神盃

世足賽╱法阿爭冠 梅西、姆巴佩兩代球星拚神盃
世足賽／率阿根廷爭第3冠 梅西證實「最後一舞」

世足賽／率阿根廷爭第3冠 梅西證實「最後一舞」

熱門新聞

梅西在與荷蘭之戰賽後針對主審發表評論。（新華社）

世足賽／FIFA展開阿荷8強大戰調查 梅西可能遭禁賽？

2022-12-10 21:42
艾瓦雷茲（Julian Alvarez）近射破網，阿根廷2:0領先。（擷自Fox Soccer推特）

世足賽／阿根廷3：0擊敗克羅埃西亞 挺進決賽

2022-12-13 15:58
法國開賽5分鐘首開紀錄，攻破摩洛哥大門。(擷自FOX Soccer推特)

世足賽／法國2:0擊敗摩洛哥 將與阿根廷爭大力神盃

2022-12-14 15:59

世足賽╱克羅埃西亞PK淘汰巴西 率先晉4強

2022-12-09 12:56
連續兩屆準確預測世足賽冠軍的經濟學家克雷門表示，本屆卡達世足賽將由足壇巨星梅西（見圖）領軍的阿根廷隊奪下冠軍。 （路透）

連中兩屆冠軍模型預測：世足決賽英阿大戰 奪冠的是...

2022-12-10 06:46
圖為世足賽開幕式展示的大力神盃大型複製品。（Getty Images）

世足賽／4強、季軍、冠軍戰賽程表一次看

2022-12-14 13:00

超人氣

更多 >
「艾倫秀」DJ驚傳輕生離世 離家前曾有怪異舉動

「艾倫秀」DJ驚傳輕生離世 離家前曾有怪異舉動
南加爾灣亞裔男殺害同住老嫗 再跳樓自殺

南加爾灣亞裔男殺害同住老嫗 再跳樓自殺
世足賽／法國2:0擊敗摩洛哥 將與阿根廷爭大力神盃

世足賽／法國2:0擊敗摩洛哥 將與阿根廷爭大力神盃
全美最辣炸雞 LA華埠排隊兩小時 巴沙迪那開新店

全美最辣炸雞 LA華埠排隊兩小時 巴沙迪那開新店
北大清華密集發布退休人員訃告 職員驚駭：從未見過

北大清華密集發布退休人員訃告 職員驚駭：從未見過