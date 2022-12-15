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世足賽／姆巴佩連兩戰未進球 梅西奪下金靴獎機會來了

記者藍宗標／即時報導
姆巴佩連兩戰未進球，因助攻比梅西少，在金球榜暫居第二。（路透）
姆巴佩連兩戰未進球，因助攻比梅西少，在金球榜暫居第二。（路透）

卡達世足賽64場比賽踢完62場，32強累積攻進163球（單場平均 2.63球） ，阿根廷、法國首次在冠軍戰對決，勝隊將是史上第4支奪下3座冠軍的球隊，兩大天王梅西（Lionel Messi）、姆巴佩（Kylian Mbappe）相爭金靴獎也是重量級焦點。

法國以2：0擊敗摩洛哥，姆巴佩未進球，和梅西同以5球並列進球榜第1，如果兩人踢完冠軍戰還是平手，必須比較助攻次數，梅西目前3次，姆巴佩只有1次，金靴獎得主看來十分明顯。

法國踢完分組賽時，姆巴佩已經攻進3球，16強賽對波蘭追加兩球，不過接下來對英格蘭、摩洛哥之戰掛零。

梅西在分組賽攻進兩球，從16強賽起連續3戰各進一球，包括對澳洲、荷蘭（12碼）、克羅埃西亞（12碼）都開張，成為姆巴佩挑戰金靴獎的最大障礙。

本屆世足賽進行到四強賽結束，共有11名球員至少攻進3球，阿根廷22歲好手艾瓦雷茲（Julian Alvarez）、法國36歲老將吉魯（Olivier Giroud）4球並列進球榜第3，不管如何，今年金靴獎得主一定會從冠軍戰組合產生。

最近搶下金靴獎的美洲球員是2014年哥倫比亞明星前鋒羅德里格斯（James Rodriguez），歐洲則是4年前英格蘭隊長凱恩（Harry Kane），都是6球勝出。

過去21屆世足賽中，阿根廷球員曾經兩次在進球榜排名第1，分別是1930年首屆賽事史達比利（Guillermo Stabile）、1978年肯佩斯（Mario Kempes），今年梅西有機會成為隊史第3人。

法國傳奇球星方丹（Just Fontaine）在1958年瑞典世足賽攻進13球，保有單屆賽事最多進球紀錄，姆巴佩將在冠軍戰全力奮戰，希望成為法國第2人、隊史近64年首位金靴獎得主。

梅西 澳洲 瑞典

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