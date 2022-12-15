2026年世界盃 48隊競逐有漏洞 FIFA考慮修改賽制

2026年世界盃 將由美國、加拿大及墨西哥 共同主辦，進入分組賽的由現在32隊增至48隊，為此國際足聯(FIFA)一直考慮如何更改賽制，以便更公平及減少爭議。

早前的方案是分成16個小組每組三隊，每組前兩名再晉級32強單淘汰賽，但這個方案存在不少漏洞，遭到國際足壇不少重量級人物反對。因為假若最後一場小組賽，是由兩支各贏一場的球隊比賽，兩隊可以幕後決定賽事結果而雙雙攜手出線。

FIFA副主席蒙塔利亞尼(Victor Montagliani)今年3月已承認，真的有可能這兩支球隊人為設定賽果，把第三支球隊淘汰出局，FIFA內部已有人提出這個問題。

除了48隊經小組賽階段剩下32隊，然後變成淘汰賽外，其他的方案已擺在桌面上，FIFA理事會將在明年做出決定。

FIFA全球足球 發展總監溫格(Arsene Wenger)表示，目前有三種選項，第一個就是原本的方案；另一個是分成12組，每組四隊，取前兩名晉級，八隊成績最佳的第三名也將會出線，共有32隊進入淘汰賽階段；第三個就是48隊分為兩區，再分成六組，每組四隊，兩區的首名爭奪冠軍，但最終賽制如何還未確定。

無論如何，可以肯定的是進入分組賽的由32隊增至48隊，2026世界盃會成為歷來規模最大一屆。卡達世界盃32隊共64場比賽，歷時29天，而2026年的決賽將要在32天內舉行80場比賽。

當然更多的比賽場數，意味著電視轉播權收入更巨大，目前FIFA的收入，90%來自世界盃，在巨大的收益面前，FIFA領導層自然不會輕易放過而增加賽事。FIFA在卡達世界盃獲得75億元的版權和贊助收入，比2018年俄羅斯世界盃增加10億元。

至於48隊的分配方案，亞洲八個名額，非洲九個名額，中北美及加勒比地區獲得六個名額，南美洲六個名額，大洋洲一個名額，歐洲16個名額，剩下的兩個名額建議由六支球隊參加附加賽來決定。主辦國繼續自動獲得參賽資格，如果聯合主辦，FIFA將另行決定自動晉級程序。