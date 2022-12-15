謀略膽量、快速反擊 法國更勝摩洛哥 強勢挺進冠軍戰

法、摩之戰下半場球賽結束前11分鐘，法國球星姆巴佩冷不防傳球給剛替補上場的穆阿尼(中)，穆阿尼第一次有攻門機會便進球，法國隊以2：0勝摩洛哥隊。(路透)

世界盃足球 賽四強戰14日由「高盧雄雞」法國對戰摩洛哥，結果法國以2：0踢贏本屆世足賽北非大驚奇的摩洛哥，路透分析賽事認為，法國的方略及膽量都勝過摩洛哥，讓北非大驚奇就此止步四強。

路透引用前世界重量級拳王泰森(Mike Tyson)的名言，說拳賽人人都有謀略，直到被拳頭砸中臉部為止；而這場世足賽四強戰，真正重量級拳手是法國隊。

摩洛哥本屆世足賽一直打防守快速反擊，但法國隊14日如法砲製，開賽第五分鐘，球星姆巴佩(Kylian Mbappé)射門被擋出，但隊友T・赫南德茲(Theo Hernandez)抓住機會凌空起腳勁射，足球破門而入先馳得點。

摩洛哥落後之後，教頭雷格拉吉(Walid Regragui)只好改變策略搶攻，終場摩洛哥控球時間比法國還多。

摩洛哥球員阿格爾德(Nayef Aguerd)及隊長賽斯(Romain Saiss)賽前便感不適，分別在開踢及上半場就被換下，逼得摩洛哥開賽第21分鐘起便改用第三套計畫。

摩洛哥展現出進攻一樣能靈活，例如歐纳希(Azzedine Ounahi)在25公尺外勁射，法國隊門將洛里斯(Hugo Lloris)不得不飛身撲球擋下，但摩洛哥已入險境；法國球員吉魯(Olivier Giroud)曾抽腳勁射，只是不幸砸中球柱而已。

雷格拉吉13日便指出，法國球員戰術靈活，能適應任何對手，同時恭維法國隊教頭德尚(Didier Deschamps)是世界上最好的足球隊總教練。

下半場開始，摩洛哥隊加強攻勢，讓姆巴佩從左翼更有揮灑空間，到球賽第65分鐘，吉魯被換下後，姆巴佩搖身一變採單刀直入進攻，球賽結束前11分鐘，他吸引大批摩洛哥球員防守，冷不防傳球給剛替補上場的穆阿尼(Randal Kolo Muani)，穆阿尼第一次有攻門機會便進球，法國隊取得2：0，摩洛哥大 勢已去。

路透認為，這場比賽提醒人們法國隊的能耐，阿根廷隊最好趕緊想出更能克敵制勝的方略，才能在18日的冠、亞軍決賽抗衡「高盧雄雞」(法國的象徵)。