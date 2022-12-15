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世足賽／率阿根廷爭第3冠 梅西證實「最後一舞」

體育新聞組／綜合報導
艾瓦雷茲（前右）為阿根廷攻進全隊第二球時，梅西（前左）開心抱著小老弟慶祝。（路透）
艾瓦雷茲（前右）為阿根廷攻進全隊第二球時，梅西（前左）開心抱著小老弟慶祝。（路透）

「這是我最後一次世界盃。」35歲的梅西（Lionel Messi）13日在4強賽獲勝後終於鬆口，確認下一屆不會再參賽，代表18日進行的卡達世足賽冠軍戰，將是他最後一次爭冠，阿根廷將士用命，陣中球員幾乎都是梅西粉絲，「要為他而踢」。

阿根廷以3：0擊敗上屆亞軍克羅埃西亞，取得冠軍戰門票，梅西說：「距離下一屆還有很多年，因為年紀不可能再參加，世界盃最後一戰能在冠軍戰收尾，我覺得很開心。」

若要梅西踢到39歲實在強人所難，隊友也都理解這是他在世足賽的最後一舞，淘汰賽起這種氛圍更加強烈，中場德保羅就說：「我們是為了國家隊而踢，但也是為他而踢，梅西是我們的隊長、領袖，也是大哥。」

梅西從2005年開始為國家隊踢球，在西班牙成長的他，一度不被家鄉父老接納，初次參加美洲盃時，隊友的歡呼聲都比他大，但經過17年，他不僅成為阿根廷球迷心中的偶像，隊友也都視他為神。

這次是阿根廷第六次踢進世界盃冠軍戰，瞄準隊史第三冠。上次封王已是1986年由馬拉度納（Diego Maradona）領軍，梅西這次要背負終結36年冠軍荒的重責，讓阿根廷不再落淚，他說：「希望這次結果不同」。

梅西生涯累計得到七座金球獎、六次世界足球先生、六座歐洲金靴獎，也幫助阿根廷拿下一次奧運足球金牌、美洲國家盃冠軍、U20世界盃冠軍及世界盃亞軍，生涯只差最後一塊拼圖，就可追平馬拉度納在阿根廷人心中的地位。

比賽結束後，現場5萬名阿根廷球迷帶著笑容離場，家鄉更有數十萬人上街狂歡，梅西說：「好好享受此刻，很開心看到他們臉上的喜悅」。

梅西 世界盃 足球

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