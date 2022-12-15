我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國GDP何時超越美國？日經：即使到2036年後都不可能

WSJ：習假裝中立 私下和普亭還是好友 中俄強化關係

世足賽／迷弟變隊友 艾瓦雷茲有望接班梅西

記者曾思儒／綜合報導
艾瓦雷茲（左圖左、右圖左）小時與梅西合照，長大後和偶像一起為阿根廷踢出重要勝利。（取材自推特、路透）
艾瓦雷茲（左圖左、右圖左）小時與梅西合照，長大後和偶像一起為阿根廷踢出重要勝利。（取材自推特、路透）

10年前，年僅12歲的艾瓦雷茲（Julian Alvarez）向偶像梅西（Lionel Messi）要求合影，10年後，他不但站上夢想的世足賽舞台，4強賽還接到梅西助攻，第69分鐘為阿根廷攻進第三球，兩人聯手以3：0擊敗克羅埃西亞，率先拿到冠軍戰門票。

兩歲就開始跟著哥哥踢球的艾瓦雷茲，從小展現過人腳法，還獲得哥哥給的「小蜘蛛」外號；在踢球過程中，梅西一直是標竿，「和梅西一起踢世足賽」就是目標，卡達成為圓夢之旅，13日更「梅開二度」，第39分鐘自己帶球攻進全隊第二球，第三球更是和偶像連線，頗有世代交替的味道。

「我們打進決賽，很高興有這種成果，而且還想要更多。」22歲的艾瓦雷茲強調，全隊都渴望「大力神盃」，就待冠軍戰對手出爐。

艾瓦雷茲身高170公分，身材不算出色，但孩提時代就已嶄露頭角；他在3歲半進入足球學校、去年入選國家隊，第一次參加世足賽就成為梅西的最佳左右手，目前累積攻進4球，在隊上排名第二，只落後梅西一球。

阿根廷總教練卡帕尼（Lionel Scaloni）讚說，艾瓦雷茲表現十分精彩，「不只因為他攻進兩球，還幫助團隊的中場，打出一場這年紀的出色比賽。」

阿根廷門將馬丁尼茲馬丁尼茲（Emiliano Martinez）也說：「我說過這男孩會成為巨星，現在你看到了。」

梅西 足球

上一則

熱身時足球踢到球迷 暖男姆巴佩致歉

下一則

2026年世界盃 48隊競逐有漏洞 FIFA考慮修改賽制

延伸閱讀

世足賽／4年前進冠軍戰哭了 格里茲曼今奪單場最佳球員

世足賽／4年前進冠軍戰哭了 格里茲曼今奪單場最佳球員
世足賽／冠軍戰姆巴佩對梅西 球評：像詹姆斯對喬丹

世足賽／冠軍戰姆巴佩對梅西 球評：像詹姆斯對喬丹
看梅西拚世足冠軍太刺激 黃曉明竟扭傷脖子：求藥方

看梅西拚世足冠軍太刺激 黃曉明竟扭傷脖子：求藥方
世足賽／梅西魅力 場外聽歡呼聲就知道阿根廷進球了

世足賽／梅西魅力 場外聽歡呼聲就知道阿根廷進球了

熱門新聞

梅西在與荷蘭之戰賽後針對主審發表評論。（新華社）

世足賽／FIFA展開阿荷8強大戰調查 梅西可能遭禁賽？

2022-12-10 21:42
艾瓦雷茲（Julian Alvarez）近射破網，阿根廷2:0領先。（擷自Fox Soccer推特）

世足賽／阿根廷3：0擊敗克羅埃西亞 挺進決賽

2022-12-13 15:58
法國開賽5分鐘首開紀錄，攻破摩洛哥大門。(擷自FOX Soccer推特)

世足賽／法國2:0擊敗摩洛哥 將與阿根廷爭大力神盃

2022-12-14 15:59

世足賽╱克羅埃西亞PK淘汰巴西 率先晉4強

2022-12-09 12:56
連續兩屆準確預測世足賽冠軍的經濟學家克雷門表示，本屆卡達世足賽將由足壇巨星梅西（見圖）領軍的阿根廷隊奪下冠軍。 （路透）

連中兩屆冠軍模型預測：世足決賽英阿大戰 奪冠的是...

2022-12-10 06:46
圖為世足賽開幕式展示的大力神盃大型複製品。（Getty Images）

世足賽／4強、季軍、冠軍戰賽程表一次看

2022-12-14 13:00

超人氣

更多 >
聖誕禮物買了嗎？好市多12月這5項優惠商品別錯過

聖誕禮物買了嗎？好市多12月這5項優惠商品別錯過
1張照片看拜登49年前結緣 台積電張淑芬這樣說

1張照片看拜登49年前結緣 台積電張淑芬這樣說
微信、小紅書買賣名表名包 紐約華人頻遭搶…警察支招

微信、小紅書買賣名表名包 紐約華人頻遭搶…警察支招
耶魯華生命案找到新證據 蔣凱文父母：這一刻等太久

耶魯華生命案找到新證據 蔣凱文父母：這一刻等太久
國會共和黨3號人物 2萬元郵寄支票被偷…捐款者恐遭殃

國會共和黨3號人物 2萬元郵寄支票被偷…捐款者恐遭殃