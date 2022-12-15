世足賽／迷弟變隊友 艾瓦雷茲有望接班梅西

艾瓦雷茲（左圖左、右圖左）小時與梅西合照，長大後和偶像一起為阿根廷踢出重要勝利。（取材自推特、路透）

10年前，年僅12歲的艾瓦雷茲（Julian Alvarez）向偶像梅西 （Lionel Messi）要求合影，10年後，他不但站上夢想的世足賽舞台，4強賽還接到梅西助攻，第69分鐘為阿根廷攻進第三球，兩人聯手以3：0擊敗克羅埃西亞，率先拿到冠軍戰門票。

兩歲就開始跟著哥哥踢球的艾瓦雷茲，從小展現過人腳法，還獲得哥哥給的「小蜘蛛」外號；在踢球過程中，梅西一直是標竿，「和梅西一起踢世足賽」就是目標，卡達成為圓夢之旅，13日更「梅開二度」，第39分鐘自己帶球攻進全隊第二球，第三球更是和偶像連線，頗有世代交替的味道。

「我們打進決賽，很高興有這種成果，而且還想要更多。」22歲的艾瓦雷茲強調，全隊都渴望「大力神盃」，就待冠軍戰對手出爐。

艾瓦雷茲身高170公分，身材不算出色，但孩提時代就已嶄露頭角；他在3歲半進入足球 學校、去年入選國家隊，第一次參加世足賽就成為梅西的最佳左右手，目前累積攻進4球，在隊上排名第二，只落後梅西一球。

阿根廷總教練卡帕尼（Lionel Scaloni）讚說，艾瓦雷茲表現十分精彩，「不只因為他攻進兩球，還幫助團隊的中場，打出一場這年紀的出色比賽。」

阿根廷門將馬丁尼茲馬丁尼茲（Emiliano Martinez）也說：「我說過這男孩會成為巨星，現在你看到了。」