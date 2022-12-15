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世足賽╱法阿爭冠 梅西、姆巴佩兩代球星拚神盃

編譯潘勛／綜合14日電
法國隊14日擊退摩洛哥殺進決賽，主將姆巴佩賽後交換球衣。（路透）
法國隊14日擊退摩洛哥殺進決賽，主將姆巴佩賽後交換球衣。（路透）

卡達世界盃足球賽第二場四強賽14日進行，由法國對戰摩洛哥，結果「高盧雄雞」法國隊在總統馬克宏(Emmanuel Macron) 親臨助威下，技高一籌，以2:0擊敗本屆世足賽最大黑馬的摩洛哥隊，18日決賽將面對由世界名將梅西(Lionel Messi)率領的阿根廷隊，「蹺班」前往卡達觀賽的馬克宏對國足再進決賽表示「無限驕傲」。

美聯社報導，阿根廷隊有梅西，但法國隊沒在怕，足壇最新超級巨星姆巴佩(Kylian Mbappé)冉冉升起，足資抗衡；新、老兩代球星對決，任何足球迷都喜聞樂見。

法國以2:0力克摩洛哥，18日將與阿根廷爭奪冠軍。（路透）
法國以2:0力克摩洛哥，18日將與阿根廷爭奪冠軍。（路透）

摩洛哥是史上第一支打進世足賽四強的非洲隊伍，法國是上屆世足賽冠軍，此次尋求衛冕；姆巴佩在開賽第5分鐘便攻門，雖擊中敵對球員反彈而未能入網，但給隊友T・赫南德茲(Theo Hernandez)凌空起腳補刀進球的機會；球賽來到第79分鐘，姆巴佩助攻，讓替補上場的隊友穆阿尼(Randal Kolo Muani)生平第一次在世足賽射門便進球。

姆巴佩在2018年俄國舉辦的世足賽便風靡全球，有機會效法巴西球王比利(Pele)，成為頭兩次參加世界盃便都奪冠的球員，但前提是得打敗現年35歲的梅西；梅西過去15年間與葡萄牙隊的C羅(Cristiano Ronaldo)共同主宰足球界。

對許多足球迷而言，18日的決賽是夢幻對決，法國隊尋求連莊，成為1962年巴西隊以來，唯一衛冕的球隊；阿根廷隊則盼望達成使命，取得足球界最高榮譽大力神盃，讓梅西最後一次參加世界盃能功德圓滿。

法國隊門將洛里斯(Hugo Lloris)表示，阿根廷隊很強，隊中有足球界傳奇之一的梅西，全隊必須使盡渾身力氣來迎戰。

法國總統馬克宏親赴卡達觀戰比讚，法國隊沒讓總統失望。（路透）
法國總統馬克宏親赴卡達觀戰比讚，法國隊沒讓總統失望。（路透）

馬克宏從歐盟與東南亞領袖峰會蹺班，跑來卡達為國足加油；賽後他表示，為國家感到無限自豪，希望全法國人都享受到這份單純的喜悅；馬克宏當然不忘恭維落敗的摩洛哥，表示摩洛哥人民擁有偉大球隊，他向摩洛哥人民致上法國的友誼。

馬克宏表示，18日決賽他還要再來卡達為法國加油。法國在最近七次世界盃四次進決賽，傲視各國。

梅西 足球 馬克宏

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