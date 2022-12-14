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世足賽／法國2:0擊敗摩洛哥 將與阿根廷爭大力神盃

世足賽／法國朝連霸又邁進一步 摩洛哥雖敗猶榮

中央社杜哈14日綜合外電報導
法國隊慶祝獲勝。(美聯社)
法國隊慶祝獲勝。(美聯社)

法國於美東時間14日下午在卡達世界盃4強戰對決摩洛哥，在開賽5分鐘左右即靠著後衛赫南德茲閃電進球，先馳得點，下半場又靠替補前鋒穆阿尼攻進一球，最終以2比0擊敗摩洛哥，晉級世足決賽。

法國後衛赫南德茲（Theo Hernandez）在開賽5分鐘左右，就在摩洛哥門柱前起腳射門破網，助法國率先取得1比0領先，並創下自1958年以來世足4強賽最快進球紀錄。

在上半場第44分鐘左右，摩洛哥後衛亞米格（Jawad El Yamiq）在法國球門前倒掛金鉤，但球擊中左邊門柱，錯失追平機會。

到了下半場，法國前鋒穆阿尼（Randal Kolo Muani）替補上場，沒想到進場後僅44秒鐘，就攻進他在國際賽的首個進球，創下世足史上替補球員第3快進球紀錄。

在法國取得2分領先後，摩洛哥於傷停補時階段多次進攻都未能進球，最終法國以2比0擊敗摩洛哥，晉級世足冠軍賽。

法國將尋求隊史在世界盃的第3冠，此前法國分別曾在1998及2018年贏得世足冠軍。如果法國再次奪冠，將成為自巴西（1958及1962年冠軍）之後首個在世足連霸的國家。

至於落敗的摩洛哥，則堪稱是本屆世界盃的大黑馬，摩洛哥今年依序擊敗比利時、西班牙與葡萄牙等歐洲頂尖勁旅，一躍成為首支闖進世界盃4強的非洲球隊，雖敗猶榮。

法國將於美東時間18日上午10時冠軍賽出戰阿根廷，而摩洛哥將於17日上午10時與克羅埃西亞打季軍賽。

影片來源：YouTube FOX Soccer

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