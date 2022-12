卡達世界盃 在美東時間14日下午2時進行另一場準決賽,由衛冕冠軍法國對戰今年黑馬摩洛哥。

法國5分鐘即首開紀錄,由赫南德茲(Theo Hernandez)踢進,這亦是摩洛哥今屆首次被對手攻破大門。 赫南德茲一腳突破摩洛哥門將博努的防線。(美聯社)

THE DEFENDING CHAMPIONS SCORE FIRST



Theo Hernández puts France out in front 🇫🇷 pic.twitter.com/8YFbCwGN9d