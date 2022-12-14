世足賽／阿拉伯國家動員支持 摩洛哥國旗賣到缺貨

摩洛哥將對決法國，爭冠軍戰門票。(新華社)

在阿根廷率先搶下今年首張世足賽冠軍賽門票後，明天凌晨登場的4強賽將由衛冕軍法國與黑馬摩洛哥爭奪另外一張門票，身為首支打進世足賽4強的阿拉伯國家球隊，摩洛哥的晉級已在中東地區掀起一片支持浪潮，甚至還導致摩洛哥的國旗在這些國家中賣到缺貨。

摩洛哥今年以黑馬姿態一路殺進到世足賽4強賽，創下非洲與阿拉伯國家的新紀錄，而不僅摩洛哥傾全國之力讓卡達變成「海外主場」，整個中東國家也都成為了摩洛哥球員的後盾，希望他們能夠在明天凌晨的4強賽中再創奇蹟，甚至在最終捧起冠軍獎盃。

根據路透社報導，除了摩洛哥在近兩日增加往返卡達的航班，來疏運將進場加油的摩洛哥球迷外，摩洛哥的國旗在北非與中東地區也被搶購一空，一名在開羅街透販售國旗的小販就表示，「大家購買摩洛哥國旗的需求量很大，因為他們是第一個闖進4強的阿拉伯國家，需求量已經大到缺貨。」

同樣的搶購狀況也在巴勒斯坦 最大城市加薩 和約旦發生，甚至在北非的利比亞和阿爾及利亞也充滿了支持摩洛哥的球迷，一名利比亞足球 迷安達茲（Mohammed al-Andaz）就說：「我們都希望他們擊敗法國，並在最終獲得冠軍獎盃，因為他們是一支阿拉伯也是非洲球隊，所有阿拉伯人和穆斯林都在為他們禱告，希望摩洛哥能夠獲勝。」