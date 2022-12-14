我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張照片看拜登49年前結緣 台積電張淑芬這樣說

微信、小紅書買賣貴重品成目標 紐約華人區爆模式搶案

世足賽／「梅西我大哥」阿根廷德保羅：我們為他而戰

記者蘇志畬／即時報導
德保羅、梅西。(路透)
德保羅、梅西。(路透)

阿根廷繼2014年後再次踢進世界盃足球賽冠軍戰，今年也是球星梅西（Lionel Messi）世足賽的最後一舞，阿根廷中場德保羅（Rodrigo De Paul）直呼：「我們是為了他而戰。」

今天的卡達世足賽四強戰阿根廷以3：0擊敗克羅埃西亞晉級，梅西踢進1球，22歲小將艾瓦雷茲（Julian Alvarez）梅開二度，這是隊史近36年來第3度踢進冠軍戰，期待奪下自1986年後的第一座冠軍，也是梅西最後一次爭冠機會。

「我們是為了國家隊而踢，但也是為了他而踢。」德保羅說：「梅西是我們的隊長、我們的領袖，也像是個大哥，很少人知道他做了哪些努力去保持在最佳狀態。」

本屆世足賽首戰爆冷輸給沙烏地阿拉伯，對阿根廷是重大挫敗，德保羅透露，那一戰之後，大家坐下來談了很久，是很寶貴的經驗，而如今能夠踢進冠軍戰，「對大家來說，這是人生至今最高興的一刻，我們也讓家鄉的人民也忘記煩憂、找回喜悅。」

至於對他個人，德保羅說：「好像活在夢中，今天實在太不可思議，今天我是全世界最開心的人，因為我們踢進冠軍戰。」

梅西 足球 世界盃

上一則

綠茵瞭望／阿根廷以毒攻毒克敵 還有小將艾瓦雷茲霸屏

下一則

世足賽／阿拉伯國家動員支持 摩洛哥國旗賣到缺貨

延伸閱讀

世足賽／梅西不只自己強 世界盃8次助攻都傳給不同人

世足賽／梅西不只自己強 世界盃8次助攻都傳給不同人
世足賽／梅西的「小蜘蛛」艾瓦雷茲跟著偶像大放異采

世足賽／梅西的「小蜘蛛」艾瓦雷茲跟著偶像大放異采
世足賽／最後一舞… 梅西領軍 阿根廷闖進冠軍戰

世足賽／最後一舞… 梅西領軍 阿根廷闖進冠軍戰
世足賽／率阿根廷踢進決賽 梅西親口證實：最後一場

世足賽／率阿根廷踢進決賽 梅西親口證實：最後一場

熱門新聞

梅西在與荷蘭之戰賽後針對主審發表評論。（新華社）

世足賽／FIFA展開阿荷8強大戰調查 梅西可能遭禁賽？

2022-12-10 21:42
艾瓦雷茲（Julian Alvarez）近射破網，阿根廷2:0領先。（擷自Fox Soccer推特）

世足賽／阿根廷3：0擊敗克羅埃西亞 挺進決賽

2022-12-13 15:58
卡達世足原本規畫的豪華浮動酒店變成「尿尿郵輪」。（美聯社）

世足賽／豪華浮動酒店成「尿尿郵輪」英格蘭大嫂團被氣跑

2022-12-07 01:14

世足賽╱克羅埃西亞PK淘汰巴西 率先晉4強

2022-12-09 12:56
圖為世足賽開幕式展示的大力神盃大型複製品。（Getty Images）

世足賽／4強、季軍、冠軍戰賽程表一次看

2022-12-13 14:00
連續兩屆準確預測世足賽冠軍的經濟學家克雷門表示，本屆卡達世足賽將由足壇巨星梅西（見圖）領軍的阿根廷隊奪下冠軍。 （路透）

連中兩屆冠軍模型預測：世足決賽英阿大戰 奪冠的是...

2022-12-10 06:46

超人氣

更多 >
這4類食物和飲料 牙醫：會悄悄讓你蛀牙

這4類食物和飲料 牙醫：會悄悄讓你蛀牙
家暴被判4個月 華男跨州刺殺岳父母 反被殺17刀

家暴被判4個月 華男跨州刺殺岳父母 反被殺17刀
強風暴來襲 紐約市本周冰雪交加

強風暴來襲 紐約市本周冰雪交加
世足賽／阿根廷3：0擊敗克羅埃西亞 挺進決賽

世足賽／阿根廷3：0擊敗克羅埃西亞 挺進決賽
速食店點餐 做到這「5不」省荷包、身材不走鐘

速食店點餐 做到這「5不」省荷包、身材不走鐘