世足賽／「梅西我大哥」阿根廷德保羅：我們為他而戰

德保羅、梅西。(路透)

阿根廷繼2014年後再次踢進世界盃足球 賽冠軍戰，今年也是球星梅西 （Lionel Messi）世足賽的最後一舞，阿根廷中場德保羅（Rodrigo De Paul）直呼：「我們是為了他而戰。」

今天的卡達世足賽四強戰阿根廷以3：0擊敗克羅埃西亞晉級，梅西踢進1球，22歲小將艾瓦雷茲（Julian Alvarez）梅開二度，這是隊史近36年來第3度踢進冠軍戰，期待奪下自1986年後的第一座冠軍，也是梅西最後一次爭冠機會。

「我們是為了國家隊而踢，但也是為了他而踢。」德保羅說：「梅西是我們的隊長、我們的領袖，也像是個大哥，很少人知道他做了哪些努力去保持在最佳狀態。」

本屆世足賽首戰爆冷輸給沙烏地阿拉伯，對阿根廷是重大挫敗，德保羅透露，那一戰之後，大家坐下來談了很久，是很寶貴的經驗，而如今能夠踢進冠軍戰，「對大家來說，這是人生至今最高興的一刻，我們也讓家鄉的人民也忘記煩憂、找回喜悅。」

至於對他個人，德保羅說：「好像活在夢中，今天實在太不可思議，今天我是全世界最開心的人，因為我們踢進冠軍戰。」