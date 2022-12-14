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綠茵瞭望／阿根廷以毒攻毒克敵 還有小將艾瓦雷茲霸屏

易起民
梅西（左）和艾瓦雷茲（右）的配合是比賽致勝的關鍵。（路透）
梅西（左）和艾瓦雷茲（右）的配合是比賽致勝的關鍵。（路透）

卡達世界盃足球賽4強大戰，阿根廷以3：0擊敗克羅埃西亞打進決賽。這場比賽，阿根廷隊「小蜘蛛」艾瓦雷茲（Julian Alvarez）閃耀全場，踢進兩球並製造一粒點球，他與梅西（Lionel Messi）的配合是比賽致勝的關鍵。

本屆世界盃有一個有趣的現象，以往流行的傳控打法、前場逼搶這次通通吃癟，反而是主動讓出球權，打防守反擊的球隊勝率更高。

比賽開局階段，兩隊彷彿互相拿了對方的劇本，克羅埃西亞出乎意料地擁有較多球權，雖然組織了幾波進攻，但在阿根廷頑強的防守下，始終難以將球打進。

對「格子軍團」來說，過去幾場他們大多靠著反擊，利用兩個邊路的快馬得分。這一場控球較多固然可以緩解防守上的壓力、節省體能，但他們缺少一個好的前鋒，在阿根廷防守就定位的情況下，很難洞穿對手的大門。而且，久攻不下，反而讓克羅埃西亞陣型太靠前，給對手利用身後空間的機會；反觀阿根廷打得非常謹慎，就是在等待對手的失誤，再給予致命一擊。

比賽第35分鐘，阿根廷從後場發動反擊，艾瓦雷茲單刀直入，在禁區挑射造成對方守門員犯規，裁判判罰點球，梅西點射破門，阿根廷1：0領先；沒想到4分鐘後，阿根廷又獲得反擊的機會，艾瓦雷茲在前場一挑三，抽射破門，打進阿根廷第二球。

艾瓦雷茲的活力與衝勁，正是這支阿根廷強大的寫照。由於年齡和體能的關係，現在梅西已很難持續衝鋒陷陣了，但他聰明地轉型成進攻組織核心，透過在關鍵點的突破與傳球，將威脅性發揮到最大。至於梅西沒有跑動的缺漏，則靠阿根廷這批年輕球員孜孜不倦地奔跑，保持著全隊充沛的活力。

第三顆進球，梅西展現了邊路的破壞力，及世界第一人的身手。此時，落後兩球的克羅埃西亞正全力搶攻，能回來防守的人很少。於是梅西面對僅僅一名後衛的防守，輕鬆地在右邊路突破，倒三角助攻給艾瓦雷茲破門。

阿根廷隊前一場的對手荷蘭，派了一個人全場亦步亦趨盯防梅西；這一場的克羅埃西亞，前半場雖然沒有採用一對一盯防，但只要梅西拿球，至少會有兩、三名球員防守他。所以無論決賽的對手是誰，如果沒有守住梅西，就不可能拿下冠軍。

最後來展望一下決賽，穩健的防守、犀利的反擊、梅西的發揮仍然是阿根廷隊獲勝的法寶。如果決賽的對手是法國隊，這也是一支擅長打防守反擊的球隊，那麼誰會選擇攻出來、誰會退防？本屆世界盃保守者取勝的定律是否會被打破呢？將是一大看點。

體育新聞組／製表
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梅西 世界盃 足球

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