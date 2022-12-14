世足賽／要破摩洛哥鐵壁 法主帥：格里茲曼扮要角

摩洛哥隊成為世界盃史上第一支晉級四強的阿拉伯國家隊伍，阿拉伯人歡欣鼓舞。（路透）

法國挑戰史上第3支在世界盃足球賽完成連霸的球隊，14日四強賽將面對黑馬摩洛哥的考驗，摩洛哥至今5場比賽僅失1球，強大防守反擊能力是法國一大挑戰，總教練德尚（Didier Deschamps）點名格里茲曼（Antoine Griezmann）將扮演重要角色。

世足賽從1930年開辦至今，僅有義大利 、巴西 完成連霸，前一次已是60年前（1962年巴西），今年法國靠著豪華陣容再度挺進四強，距離衛冕僅差最後兩勝。

不過摩洛哥不好惹，開賽5戰踢出4勝1和，從分組賽至今攻進5球，只失1球還是烏龍球；前一支在世足賽前5戰僅失1球的球隊是16年前的義大利，2006年德國世足賽冠軍賽擊敗法國，奪下隊史第4冠。

對上同樣擅長突破與快速反擊的摩洛哥，法國總教練德尚強調，仍希望透過控球製造威脅，在姆巴佩（Kylian Mbappe）勢必受到對手嚴加看管的情況下，格里茲曼將會是本場比賽的勝負關鍵，「他有能力憑藉技術改變球隊的樣貌，還擁有良好的鏟球與傳球能力。」

姆巴佩目前攻進5球，在大會進球榜上與梅西 （Lionel Messi）並列第一，摩洛哥總教練雷格拉吉（Hoalid Regragui）表示，不會把防守焦點都放在他的身上，因為法國有太多必須提防的球員，「如果只關注姆巴佩會是嚴重錯誤，他們是上屆冠軍，擁有世界頂尖球員，如何為他們製造麻煩，才是我們更需專注的事。」

對摩洛哥來說，另一個必須克服的問題是傷兵，包括隊長賽斯（Ghanem Saiss）、阿格爾德（Nayef Aguerd）都有傷勢在身，雷格拉吉說：「我們有優秀的醫療團隊，也一直在等待他們的好消息，但必須到最後一刻才能知道最後狀況。」

不過摩洛哥有堅強的球迷做後盾，在地主卡達早早於分組賽就出局的情況下，同樣來自中東的摩洛哥儼然成為今年世足賽的「第二地主隊」，不少摩洛哥球迷當日搭機往返卡達為球隊加油，四強賽對決法國，更是傾全國之力支持，近兩日將有30架班機載著上萬名摩洛哥球迷抵達卡達，作為球隊後盾。