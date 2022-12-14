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世足賽／梅西不只自己強 世界盃8次助攻都傳給不同人

體育新聞組／即時報導
阿根廷球星梅西生涯在世界盃累計8次助攻。（美聯社）
阿根廷球星梅西生涯在世界盃累計8次助攻。（美聯社）

阿根廷球星梅西（Lionel Messi）從2006年開始為國征戰世界盃，至今已經五屆，並且都有進球記錄，本屆截至四強賽，已經有5進球3助攻，生涯在世界盃累積了11進球及8助攻，並且8次助攻都是助攻不同人。

四強賽對上克羅埃西亞，第69分鐘時梅西展現絕佳的過人技巧，傳球助攻隊友艾瓦雷茲（Julian Alvarez），傳出本屆第三次助攻。前面兩次分別是在小組賽面對墨西哥時助攻費南德斯（Enzo Fernandez）以及在8強時面對荷蘭助攻莫利納（Nahuel Molina）。

梅西生涯第一次助攻是在2006年小組賽，當時對上塞爾維亞與蒙特內哥羅，他傳給克雷斯波（Hernán Crespo）破門。2010年時傳給「野獸」特維斯（Carlos Tevez）；2014年迪馬利亞（Ángel Di María），在上屆2018則是傳給阿奎羅（Sergio Aguero））及梅卡多（Gabriel Mercado）。

本屆是梅西在世界盃的生涯最終戰，也期望能拿下生涯首座世界盃冠軍，目前他生涯已經累積出賽25場，追平原本德國名將馬泰斯（Lothar Matthaus）的紀錄，預計下一場冠軍賽就可以樹立新的「梅西障礙」。

梅西 世界盃 墨西哥

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