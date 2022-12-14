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世足賽／梅西的「小蜘蛛」艾瓦雷茲跟著偶像大放異采

新華社／杜哈113日電
梅西摟住艾瓦雷茲。(美聯社)
梅西摟住艾瓦雷茲。(美聯社)

衝刺，衝刺，不停地衝刺。艾瓦雷茲（Julian Alvarez）用他不停歇的腳步，衝垮了沉穩老練的克羅埃西亞隊。

第34分鐘，高速前插反越位成功，突入禁區製造點球；第39分鐘，反擊帶球長驅直入，混戰中彈射破門；第69分鐘，後排高速插上接應梅西傳球，為阿根廷隊鎖定勝局。22歲的「小蜘蛛」，成為史上第二位能夠在世界盃半決賽打進兩球同時製造點球的球員。

「他一直在不斷進步，成長非常快。他拚搏、奔跑、衝擊，他創造了機會，整屆賽事他都是一名非常重要的球員，他配得上成為全場最佳。」被國際足聯評為全場最佳的梅西賽後盛讚了這位年輕隊友的表現。

剛到卡達時，艾瓦雷茲僅僅只是一個去年才完成國家隊首秀，為球隊出場不足10次的新人替補。六場比賽過後，他搖身一變，成為35歲的梅西（Lionel Messi）身邊最好的幫手。

天道酬勤，艾瓦雷茲的機遇是一點點拚出來的。小組賽首戰阿根廷隊1：2爆冷不敵沙烏地阿拉伯隊，第二場面對墨西哥隊，瀕臨絕境的阿根廷人遲遲打不開局面，艾瓦雷茲替補出場給球隊帶來活力，阿根廷隊連進兩球2：0取勝；小組賽最後一場，首次代表阿根廷隊首發，他打入關鍵進球，幫助球隊小組出線；八分之一決賽，艾瓦雷茲再入一球，阿根廷隊2：1取勝。

「艾瓦雷茲踢得非常好，不僅僅是因為他進球了，更是因為他對球隊中場幫助。」阿根廷主帥卡帕尼（Lionel Scaloni）評價道。在球場上，艾瓦雷茲幾乎每時每刻都全力奔跑。進攻時，他不停地前插，去接應隊友的每一次傳球。防守中，他又作為球隊的第一名防守者，通過高位逼搶向對手後防線施壓。

雖然身高只有1米7，但跑動積極、活動範圍大、帶球能力強，這正是艾瓦雷茲得名「小蜘蛛」的原因——形容他在場上「有八條腿」。從今年夏天加盟英超豪門曼城，到年底的世界盃大放異采，「小蜘蛛」逐漸變成了真正的「蜘蛛人」。

梅西在年輕時被人們稱為「小跳蚤」，有著和梅西相似的綽號，艾瓦雷茲一直視梅西為榜樣：「梅西是我從小到大的偶像，我從小就夢想能和梅西一起在國家隊踢球。」

艾瓦雷茲在小的時候曾經興奮與梅西合照，現在夢想成真的艾瓦雷茲，要和他的偶像一起，朝著所有阿根廷人的夢想發起衝擊了，他們距離冠軍只有一步之遙。「我們要試圖踢出一場偉大的比賽，努力去爭取一切。」他說。

阿根廷攻進第三球鎖定勝局，梅西(左)高興摟住進球的艾瓦雷茲，摸他的頭。(路透)
阿根廷攻進第三球鎖定勝局，梅西(左)高興摟住進球的艾瓦雷茲，摸他的頭。(路透)
梅西與艾瓦雷茲歡慶。(美聯社)
梅西與艾瓦雷茲歡慶。(美聯社)

梅西 世界盃 墨西哥

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