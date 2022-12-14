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世足賽／最後一舞… 梅西領軍 阿根廷闖進冠軍戰

編譯陳韻涵／綜合報導
梅西帶領阿根廷打敗克羅埃西亞，幫助阿根廷第五度打進世足冠軍賽，這場比賽他一進球一助攻，也創下個人輝煌紀錄。（Getty Images）
梅西帶領阿根廷打敗克羅埃西亞，幫助阿根廷第五度打進世足冠軍賽，這場比賽他一進球一助攻，也創下個人輝煌紀錄。（Getty Images）

梅西(Lionel Messi)領軍的南美勁旅「潘帕斯雄鷹」阿根廷13日在2022卡達世界盃四強賽，以3比0輕取「魔笛」莫德里奇(Luka Modrić)領軍的「格子軍團」克羅埃西亞，贏得決賽門票，接下來將迎戰法國對摩洛哥的勝隊，向世足賽第三冠挺進。

梅西和前鋒艾瓦雷茲(Julian Alvarez)聯手攻門，梅西上半場靠12碼罰球機會，於開賽34分鐘率先攻進一球；艾瓦雷茲梅開二度，上下半場於39分和69分鐘各進一球。

在擊敗強敵克羅埃西亞後，阿根廷隊長梅西（左二）與隊友在場上歡呼，準備18日爭取本...
在擊敗強敵克羅埃西亞後，阿根廷隊長梅西（左二）與隊友在場上歡呼，準備18日爭取本屆世足賽大力金盃。（新華社）

梅西上半場破網後五分鐘，艾瓦雷茲在中線附近接到梅西傳球，轉瞬帶球快速推進，突破克羅埃西亞防線，閃過三名守衛球員後起腳射門，為球隊拿下第二分。

下半場，梅西發揮精湛的盤帶技巧，在對方防守球員貼身緊逼下，從中場沿右路邊線帶球突破至對方禁區，妙傳艾瓦雷茲，並由艾瓦雷茲踢進第三球；終場阿根廷以3比0打敗克羅埃西亞，晉級決賽。

衛冕隊法國將在美東時間14日下午2時四強戰面對摩洛哥，勝隊將在美東時間18日上午10時與阿根廷爭冠，敗隊將在美東時間17日上午10時與克羅埃西亞爭奪季軍。

中央社報導，阿根廷與法國一樣，如果可以奪冠，將是世足賽史上至少奪得三冠的第四支球隊。

梅西生涯已在世足賽累積攻進11球，打破巴提斯圖達(Gabriel Batistuta)創下的阿根廷隊史紀錄。

梅西助阿根廷打進冠軍賽，此役對戰克羅埃西亞他仍有神人級的表現，在贏球後激動握拳。...
梅西助阿根廷打進冠軍賽，此役對戰克羅埃西亞他仍有神人級的表現，在贏球後激動握拳。（美聯社）

梅西本屆世足賽攻進五球，在象徵最佳射手的金靴獎競爭上，與法國球星姆巴佩(Kylian Mbappe)暫列第一；法國前鋒吉魯(Olivier Giroud)以四球和阿根廷前鋒艾瓦雷茲暫列第二。

本屆世足賽將是35歲梅西在世足賽最後一舞，阿根廷過去在世足四強戰中從未落敗，五次打進四強，全部晉級決賽。

阿根廷在本屆小組賽首戰爆冷輸給沙烏地阿拉伯，但後來仍順利從小組賽出線，並在16強、8強賽接連擊敗澳洲、和荷蘭，闖進四強；梅西本屆小組賽踢進兩球，8強、16強賽也有進球，證明他仍具主宰比賽的能力。

阿根廷13日擊敗克羅埃西亞，阿根廷舉國歡騰，球迷擠爆了首都布宜諾斯艾利斯的廣場。...
阿根廷13日擊敗克羅埃西亞，阿根廷舉國歡騰，球迷擠爆了首都布宜諾斯艾利斯的廣場。（路透）

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