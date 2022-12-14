世足賽／賽前找到弱點…阿根廷成功完封克羅埃西亞

阿根廷攻進第三球鎖定勝局，梅西(左)高興摟住進球的艾瓦雷茲，摸他的頭。(路透)

阿根廷隊教練卡帕尼( Lionel Scaloni )在和克羅埃西亞對陣前夕，就誇下海口說，已找到對方弱點，會對症下藥，「有時候有效，有時候無效。」13日以3：0踢服對方，顯然下對藥了。

卡帕尼12日說，阿根廷相信自己的體制，他相信「我們已想出傷害」靠點球賽贏得準決賽門票的克羅埃西亞隊的方法。「他們讓很多國家代表隊感到困擾，我不提那些主要選手或他們的優缺點，可是我們已經分析出來，什麼地方可痛擊他們。」

「我們會盡量善用間距。有時候運氣會光臨。如果我們表現不錯，抵達目標的路途，就會順利些。可是，這是足球 ，這是運動比賽，有時候，最棒的團隊也不見得贏球。」

阿根廷隊挺進決賽，場邊的阿根廷球迷舉起國旗興奮大喊。(美聯社)

記者逼問，對克羅埃西亞的老將中鋒莫德里奇( Luka Modric)有何看法？因為「高齡37」的莫德里奇戰力仍強的很；卡帕尼說，他很愛看他踢球。「我們很多人都認為他是模範球員，不僅因為球技棒，也因為舉止得宜。」「我只能說，我們都該喜歡他。如果你愛足球，那你就應該喜歡像他那樣的球員。」

他說，出戰克隊時，排出迪馬利亞(Angel Di Maria)和德保羅(Rodrigo De Paul)就很適合，被停賽的阿庫尼亞(Marcos Acuna)和蒙提爾(Gonzalo Montiel )不出場沒關係。

「我們有我們自己的體制，自己的風格。當然，在某些情況下，我們也要考慮對手怎麼玩。」「我們不能超越體制去改變風格，我們不會這麼做。比賽時，當然我們會隨機應變。」

阿根廷隊PK戰擊退荷蘭後，有些球員的表現迭遭批評，教練也被問到這問題。他說，那場比賽呀，該怎麼比就怎麼比……足球就這麼一回事，「有時候，爭吵難免，吵完就沒事啦，裁判在那兒，不就為此？」

「我們要終結這個想法，認為阿根廷隊的行為都是這樣。我們敗給沙烏地阿拉伯 隊，一句話都沒吭。」