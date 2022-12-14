世足賽／梅西距大力神盃僅最後一步 阿根廷永遠的驕傲

梅西帶領阿根廷隊挺進世界盃決賽，已經成為舉國的英雄。(路透)

阿根廷國寶梅西 13日在卡達世界盃足球 賽出賽第25場，追平德國球星馬特烏斯(Lothar Matthäus)保有的紀錄，還有望帶領阿隊奪冠，拿下金靴、金球大獎，成為三冠王。球隊一步步走向勝利，梅西成為阿根廷的超級英雄，但正如他故鄉對門鄰居佛南達( Fernanda)所說，梅西的故事「很感人，也很難完全理解。」

出賽25場 追平德球星紀錄

自己國人對他的態度幾經轉折，絕對夠得上一本書來講，2011年美洲盃對抗烏拉圭賽出場，主持人在梅西故鄉羅沙瑞歐同區的聖斐市(Santa Fe)宣布10號「世界最佳球員梅西」名字時，全場幾乎悄無人聲，「11號人民選手特維茲(Carlos Tevez)」話聲剛落，全場歡聲雷動。

如今截然不同，阿根廷擊敗荷蘭後，年才十幾歲的梅西粉絲安德里亞(Andrea)高興得幾乎要哭了出來。「我愛他，全心全意地，這是很強烈的感受。」

阿根廷隊獲勝後，隊長梅西向場邊的球迷舉起大拇指。(美聯社)

梅西在卡達無意中說溜嘴，「這將是我最後一次參加世足賽」時，不僅全阿根廷人民，世界其他國家也有不少人真心希望阿根廷奪得冠軍盃。孟加拉粉絲群替阿根廷隊加油的熱切，不下於阿根廷人，他故鄉人則在手臂上刻上孟加拉國旗，以示回報。梅西說，他足球生涯中，這麼多人對他情真意切，他無任感激。

儘管阿根廷現下經濟十分糟糕，明年通膨預計將達130%，這屆世足賽的官方球衣貴到最便宜一件要100美元，仍全國皆告售罄，新貨一到也馬上被搶購一空。

馬拉度納後 這世代只有梅王

梅西和馬拉度納(Diego Maradona)同樣出身貧困地區，也同樣常被一起拿來評比，運動雜誌(The Athletic)記者走訪梅西故里，第一印象就是，「危險之地」；當地自殺率四倍於全國平均，各毒梟幫派 混戰的地區。電視直播阿根廷對戰荷蘭當晚，一名60歲男子就死於槍戰。

阿根廷攻進第三球後，梅西飛吻慶祝。(路透)

足球迷瑟吉歐(Sergio)告訴運動雜誌，「梅西比馬拉度納好。馬拉度納是另一世代的人。」六歲就加入當地球隊，一直踢球踢到現在的梅西，怎不可能獲得故鄉人的擁戴？兩個滾在地上玩的男孩被問到，梅西對他們有何意義時，笑著答說：驕傲。

每個阿根廷窮鄉小孩，如今都有個夢想：成為梅西第二。阿根廷報紙Diario Ole說，「梅西是超人和所有英雄合而為一」的超級大英雄。