世足賽／阿根廷闖決賽秘密武器「馬黛茶」喝了再上

馬黛茶是南美洲的特產飲料，到卡達看世界盃的球迷也不忘喝上一杯。(美聯社)

阿根廷隊攜帶1100磅耶巴馬黛茶(Yerba mate，通稱馬黛茶)來到卡達世界盃足球 賽場，被認為是以3：0戰勝克羅埃西亞隊後闖入決賽的秘密武器。

馬黛茶是用南美當地植物葉子製成，熱泡或冷泡後產生濃郁的苦味。馬黛茶在巴拉圭、烏拉圭、巴西 和阿根廷等南美洲的南部國家盛行，這些國家湧現出一批世界最優秀的球員。

南美洲許多球員都喜歡飲用馬黛茶，參加世界盃的烏拉圭隊、巴西隊和阿根廷隊都帶了馬黛茶到卡達。少數人飲用的巴西隊帶了26磅，烏拉圭隊帶530磅，為保證全隊75人的穩定供應，阿根廷隊帶了1100磅。球隊發言人說，他們帶來的馬黛茶是不同種類，一些茶是根莖製成而味道溫和，一些茶沒有根莖但味道更濃更苦，一些是加了香草以增加其他口味。

隨時喝 味如濃烈綠茶

阿根廷隊中場球員阿利斯特（Alexis Mac Allister）說，有人喝馬黛茶感覺像更濃烈的綠茶，他大量飲用是因為「馬黛茶將我們凝聚在一起」。阿根廷隊包括梅西 在內的幾乎所有球員都喝馬黛茶，球隊乘坐大巴和比賽結束後，都有球員手裡拿著杯子、吸管和熱水瓶。

在美國職業足球聯盟(MLS)奧斯汀隊效力的阿根廷球員德瑞西(Sebastián Driussi)說，他在阿根廷踢球時，營養師說過馬黛茶可以補充水分，「我不知道是不是真的，但馬黛茶對我們就像水一樣，賽前我們在休息室都喝。喝馬黛茶沒有固定的時間，什麼時間都行，我們阿根廷球員都說，馬黛茶使我們成為朋友。」

梅西好朋友 人手一杯

阿根廷耶巴馬黛茶研究所所長謝昭斯基(Juan Szychowski)說，製作馬黛茶是一門手藝，每個人都有不同的味道偏好，從甜到苦，從熱到涼。人們開始喝後就停不下來，客人來家作客時，我們都會捧上一杯，馬黛茶有助於身體健康和增進友誼。

阿根廷隊的梅西、烏拉圭隊的蘇亞雷斯( Luis Suárez)和巴西隊的內馬爾(Neymar)等球星都喝馬黛茶，他們都曾在巴塞隆納俱樂部球隊效力，也將馬黛茶與其他隊友分享。