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世足賽／法國戰摩洛哥 歷史舊恨恐觸發族裔衝突

編譯中心／綜合13日電
法國與摩洛哥賽前，法國隊門將洛里斯出席記者會。(Getty Images)
法國與摩洛哥賽前，法國隊門將洛里斯出席記者會。(Getty Images)

卡達世界盃美東時間14日下午兩點將由法國對上非洲首支進入四強的摩洛哥，世紀之戰未演先轟動。法國擁有眾多北非裔人口，有人表示兩隊都支持，卻也有人擔心新仇外加政治歷史舊恨，恐怕會觸發族裔衝突。

法、摩關係向來密切，不同於前殖民地阿爾及利亞，法國與摩洛哥的淵源比較沒有那麼「令人痛苦」。摩洛哥在1912至1956年間成為法國的受保護國，也就是比殖民地有更多自治，接著摩洛哥在沒有浴血戰爭的情況下宣布獨立，兩國因此保有緊密友誼與合作。

然而近年來，摩洛哥不滿法國企圖與摩洛哥的世仇─鄰國阿爾及利亞修復關係外，且傳出間諜軟體「飛馬」（Pegasus）監聽醜聞。去年摩洛哥情報單位疑似監聽總統馬克宏在內的數百位法國重要人物，導致法國與摩洛哥外交關係緊張。

法國與摩洛哥賽前，摩洛哥中場球員切爾出席記者會。(Getty Images)
法國與摩洛哥賽前，摩洛哥中場球員切爾出席記者會。(Getty Images)

除地緣政治外，族裔認同也是議題。法國的北非移民眾多，光是摩洛哥國籍人口就70萬人。許多北非裔的法國球迷因此陷入兩難，有人表示「像在父親或母親間抉擇」，也有人說比賽那天臉頰一邊會塗上法國旗，另一邊則是摩洛哥國旗，使得這場大賽注定是場超越運動的地緣政治與認同對決。

法國知名導演、編劇與演員瑟蒙（Elie Semoun）父親為摩洛哥與法國混血，他告訴媒體，「我支持祖國，即出生國法國。但我所有家人和最好朋友都來自摩洛哥，我很掙扎。若摩洛哥贏了，我還是會開心；若他們輸了，我會有點難過，雖然我認為法國會贏」。他指出，法國有許多摩洛哥移民，心繫母國，「好像有點兄弟相殘，當然這只是運動」。

法摩大戰不僅被視為非洲與阿拉伯穆斯林國家對上歐洲傳統霸主的決鬥，以及前殖民國和被殖民國間的大戰。極右翼「國民聯盟」（RN）黨魁巴德拉（Jordan Bardella）等人則擔心部分北非裔將之視為報復法國霸權的機會，製造「反法情緒」，倘若不幸擦槍走火，更會成為分化法國境內族裔的導火線。

非裔 移民 馬克宏

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