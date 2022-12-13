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世足賽／首戰爆冷輸球踢進決賽 梅西：證明我們強大

記者蘇志畬／即時報導
阿根廷本屆世足賽首戰爆冷輸球，但梅西表示，「這對全隊是很好的考驗」。（路透）
阿根廷本屆世足賽首戰爆冷輸球，但梅西表示，「這對全隊是很好的考驗」。（路透）

今天路薩爾地標體育場大約有5萬名阿根廷球迷是帶著笑容離場，親眼見證他們的國家隊在四強戰以3：0擊敗克羅埃西亞，挺進卡達世足賽冠軍戰，其中最開心的恐怕是梅西（Lionel Messi）本人，他說：「本屆世足賽，我非常開心。」

阿根廷本屆世足賽之旅的起頭有些顛簸，分組賽首戰就以1：2爆冷不敵世界第51位的沙烏地阿拉伯，不過接下來連贏5場，重新展現王者態勢。

「第一場比賽對我們是巨大挫敗。」梅西說：「因為我們前面36場沒輸過，在世界盃這樣的方式起頭，這對全隊是很好的考驗，而這支球隊也證明了我們有多強大，因為其他比賽都贏了，那對我們來說都是背水一戰。」

梅西也坦言，這樣的條件下出賽，每一場心理負擔都很大，「我們等於贏下了5場決賽，而我希望在最後決賽也是如此。」下一場就是梅西在世界盃生涯的最後一戰，目標只有生涯第一座世足賽金盃。

對於今天的阿根廷球迷，梅西也說：「就好好享受此時，很開心看到他們臉上的喜悅，無論是這裡或是在阿根廷，我們會在決賽全力以赴，同時也要享受我們已達成的成就。」

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