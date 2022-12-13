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世足賽／再次否認球員獲名車 沙國足協主席好想簽C羅

記者劉肇育／即時報導
葡萄牙隊長C羅。（路透）
葡萄牙隊長C羅。（路透）

今年在世足賽上爆冷擊敗阿根廷的沙烏地阿拉伯，儘管在分組賽就止步，不過好表現也受到國際的高度關注，尤其在世足賽期間還傳出沙國聯賽球隊將以天價合約爭取C羅納度（Cristiano Ronaldo）加盟，儘管最終遭到C羅否認，但今天沙國足協主席米謝哈爾（Yasser Al-Misehal）直言，確實很希望C羅能來沙國踢球。

沙國今年世足賽與阿根廷、波蘭、墨西哥分在同組，儘管最終以1勝2敗的成績無緣晉級，不過唯一拿下的一勝就是寫下歷史的擊敗阿根廷，也讓該國男足的實力再度受到關注。

而今天沙國足協主席米謝哈爾在接受訪問時，也再次被問到球隊在擊敗阿根廷後，是否真的收到名車與50萬美元獎金的謠言，他說：「這是錯的，他們是為國家榮譽而戰，且有幸與阿根廷踢了一場歷史性的比賽。但這謠言並非屬實，他們肯定有獎金，但額度是很正常的，在可接受的範圍內，他們並不是為了獎金而踢球，而是為了自己的故事，在那場比賽後，他們不少人確實都變得非常有名。」

對於沙國聯賽球隊日前傳出將以2億歐元的價碼招攬C羅入隊，但最終遭到C羅的否認，米謝哈爾也說：「作為足協我們並不能干預俱樂部與球員間的關係，但顯然我們很樂意在聯賽中擁有C羅這樣的球員，我們想要通過擁有世界頂級的球星來製造一些驚喜，毫無疑問我們真的想簽下C羅。」

最後米謝哈爾也被問到了對於今年世足賽的最後預測，他也直言希望看到梅西能夠拿下冠軍，「因為這是他最後一屆世足賽，我肯定希望看到他捧起冠軍獎盃。」

C羅納度 梅西 墨西哥

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