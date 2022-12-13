我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世足賽／梅西一戰破8紀錄 賽後與莫德里奇深情相擁

郵件盜竊猖獗引國會議員關注 孟昭文籲3措施嚴打

世足賽／南韓孫興慜帶傷參賽 老爸曝：他除了睡覺都在冰敷

中央社／首爾13日專電
南韓足球一哥孫興慜的父親吐露，孫興慜賽前意外受傷，為參與世界盃將手術日期盡可能提前，除睡覺之外，其他時間都在冰敷。（美聯社）
南韓足球一哥孫興慜的父親吐露，孫興慜賽前意外受傷，為參與世界盃將手術日期盡可能提前，除睡覺之外，其他時間都在冰敷。（美聯社）

南韓足球一哥孫興慜帶領南韓隊在今年世界盃足球賽殺進16強，一躍成為民族英雄，孫興慜父親孫雄正吐露，孫興慜賽前意外受傷，為參與世界盃將手術日期盡可能提前，除睡覺之外，其他時間都在冰敷。

效力英超托登罕熱刺（Tottenham Hotspur）的孫興慜，在世界盃之前的歐冠賽中意外左眼窩骨折，一度傳出可能不會參與世界盃比賽，但在他本人堅持下，仍在進行緊急手術後，帶著特製的黑色眼罩上場踢球。

曾為職業足球員的孫雄正在首次參加的綜藝節目「劉QUIZ ON THE BLOCK」中吐露兒子這段時間的辛苦，在tvN電視台12日播放的預告片段中，孫雄正表示，孫興慜真的很想參加世界盃，「他說，在左邊胸口戴上太極圖樣不是每個足球選手的夢想嗎」，表達了希望為國爭光的堅定意志。

孫興慜受傷時距離世界盃開幕僅剩約3週，眼周共有4處骨折的他為順利參加世界盃，將手術時間盡可能提前，孫雄正說，「他除了睡覺時間外都一直在冰敷，這樣腫脹才消得快」；比賽期間，孫興慜一直在場上戴著球團製作的特殊防護眼罩，忍受視野不佳、難以擦汗等不便，還在小組賽中踢出致勝助攻，讓南韓隊時隔12年挺進16強。

韓媒一度傳出孫雄正不滿大韓足球協會讓受傷的兒子上場、對足協信任全失的報導，但足協在向孫興慜確認後澄清，孫雄正並未接受過這類訪問、也沒說過這種話。

在這次世界盃後卸下南韓隊總教練職位的班托（Paulo Bento）受訪時也對孫興慜讚譽有加，首爾新聞引述英國足球媒體足球日報（football daily）報導，班托說，「孫興慜比誰都努力、更奉獻、更辛苦」，稱讚他展現了希望與南韓隊一起參與本屆世界盃的強大熱情。

7日從卡達返韓的孫興慜今天再次飛往英國，準備回歸熱刺，仁川機場也擠滿200多名聞風而來的球迷，根據中央日報報導，穿著褐色大衣、帶著黑色粗框眼鏡的孫興慜一抵達出境大廳就不停與球迷打招呼，甚至現場進行近40分鐘的簽名會，展現親民形象。

世界盃 足球 南韓

上一則

世足賽／再次否認球員獲名車 沙國足協主席好想簽C羅

延伸閱讀

世足賽／孫興慜率南韓隊風光回國 尹錫悅設宴接風戴袖標

世足賽／孫興慜率南韓隊風光回國 尹錫悅設宴接風戴袖標
世足賽／淘汰南韓後送暖 巴西球星讚孫興慜：你是英雄

世足賽／淘汰南韓後送暖 巴西球星讚孫興慜：你是英雄
世足賽／南韓晉級 孫興慜淚謝隊友：我是不夠好的隊長

世足賽／南韓晉級 孫興慜淚謝隊友：我是不夠好的隊長
孫興慜致勝助攻 南韓相隔12年再闖世界盃16強

孫興慜致勝助攻 南韓相隔12年再闖世界盃16強

熱門新聞

梅西在與荷蘭之戰賽後針對主審發表評論。（新華社）

世足賽／FIFA展開阿荷8強大戰調查 梅西可能遭禁賽？

2022-12-10 21:42
卡達世足原本規畫的豪華浮動酒店變成「尿尿郵輪」。（美聯社）

世足賽／豪華浮動酒店成「尿尿郵輪」英格蘭大嫂團被氣跑

2022-12-07 01:14
艾瓦雷茲（Julian Alvarez）近射破網，阿根廷2:0領先。（擷自Fox Soccer推特）

世足賽／阿根廷3：0擊敗克羅埃西亞 挺進決賽

2022-12-13 15:58

世足賽╱克羅埃西亞PK淘汰巴西 率先晉4強

2022-12-09 12:56
圖為世足賽開幕式展示的大力神盃大型複製品。（Getty Images）

世足賽／4強、季軍、冠軍戰賽程表一次看

2022-12-13 14:00
連續兩屆準確預測世足賽冠軍的經濟學家克雷門表示，本屆卡達世足賽將由足壇巨星梅西（見圖）領軍的阿根廷隊奪下冠軍。 （路透）

連中兩屆冠軍模型預測：世足決賽英阿大戰 奪冠的是...

2022-12-10 06:46

超人氣

更多 >
驚見繼父電腦裡「全是自己裸照」 加州女涉謀殺被起訴

驚見繼父電腦裡「全是自己裸照」 加州女涉謀殺被起訴
投資嘗甜頭 25萬有去無回…華翁痛訴「富婆」殺豬盤套路

投資嘗甜頭 25萬有去無回…華翁痛訴「富婆」殺豬盤套路
金山今年最貴「買斷」房東砸41萬送走房客

金山今年最貴「買斷」房東砸41萬送走房客
中國地產大亨涉行賄拿加州合同 在英被捕 保釋金創紀錄

中國地產大亨涉行賄拿加州合同 在英被捕 保釋金創紀錄
創320億加密貨幣帝國 FTX執行長被捕…連累史丹福父母

創320億加密貨幣帝國 FTX執行長被捕…連累史丹福父母