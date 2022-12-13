世足賽／南韓孫興慜帶傷參賽 老爸曝：他除了睡覺都在冰敷

南韓足球一哥孫興慜的父親吐露，孫興慜賽前意外受傷，為參與世界盃將手術日期盡可能提前，除睡覺之外，其他時間都在冰敷。（美聯社）

南韓足球 一哥孫興慜帶領南韓隊在今年世界盃 足球賽殺進16強，一躍成為民族英雄，孫興慜父親孫雄正吐露，孫興慜賽前意外受傷，為參與世界盃將手術日期盡可能提前，除睡覺之外，其他時間都在冰敷。

效力英超托登罕熱刺（Tottenham Hotspur）的孫興慜，在世界盃之前的歐冠賽中意外左眼窩骨折，一度傳出可能不會參與世界盃比賽，但在他本人堅持下，仍在進行緊急手術後，帶著特製的黑色眼罩上場踢球。

曾為職業足球員的孫雄正在首次參加的綜藝節目「劉QUIZ ON THE BLOCK」中吐露兒子這段時間的辛苦，在tvN電視台12日播放的預告片段中，孫雄正表示，孫興慜真的很想參加世界盃，「他說，在左邊胸口戴上太極圖樣不是每個足球選手的夢想嗎」，表達了希望為國爭光的堅定意志。

孫興慜受傷時距離世界盃開幕僅剩約3週，眼周共有4處骨折的他為順利參加世界盃，將手術時間盡可能提前，孫雄正說，「他除了睡覺時間外都一直在冰敷，這樣腫脹才消得快」；比賽期間，孫興慜一直在場上戴著球團製作的特殊防護眼罩，忍受視野不佳、難以擦汗等不便，還在小組賽中踢出致勝助攻，讓南韓隊時隔12年挺進16強。

韓媒一度傳出孫雄正不滿大韓足球協會讓受傷的兒子上場、對足協信任全失的報導，但足協在向孫興慜確認後澄清，孫雄正並未接受過這類訪問、也沒說過這種話。

在這次世界盃後卸下南韓隊總教練職位的班托（Paulo Bento）受訪時也對孫興慜讚譽有加，首爾新聞引述英國足球媒體足球日報（football daily）報導，班托說，「孫興慜比誰都努力、更奉獻、更辛苦」，稱讚他展現了希望與南韓隊一起參與本屆世界盃的強大熱情。

7日從卡達返韓的孫興慜今天再次飛往英國，準備回歸熱刺，仁川機場也擠滿200多名聞風而來的球迷，根據中央日報報導，穿著褐色大衣、帶著黑色粗框眼鏡的孫興慜一抵達出境大廳就不停與球迷打招呼，甚至現場進行近40分鐘的簽名會，展現親民形象。