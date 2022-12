世足賽／「笨蛋閃遠點」梅西生氣迷因圖 周邊商品熱燒

阿根廷隊日前擊敗荷蘭、晉級卡達世界盃4強賽之際,鮮少在球場發火的梅西 賽後受訪時對鏡頭外的荷蘭球員發火怒飆「你在看什麼?笨蛋?閃遠點」成網路瘋傳迷因圖,如今也成為阿根廷熱門商機,各式周邊商品因應推出。

「你在看什麼?笨蛋?閃遠點」成為阿根廷民眾間討論的熱門話題。在8強賽中,阿根廷與荷蘭發生多次衝突,梅西在PK戰中也以阿根廷足球 明星里克爾梅(Juan Roman Riquelme)的抗議姿勢,將雙手打開放在耳後,對荷蘭隊總教練范加爾(Louis Van Gaal)的批評表達不滿。

Leo Messi: “Who are you looking at? Go ahead you stupid.”pic.twitter.com/C8S1mpElwv