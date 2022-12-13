世足賽／「笨蛋閃遠點」梅西生氣迷因圖 周邊商品熱燒

印有梅西臭臉照片及發怒之句「你在看什麼？笨蛋？閃遠點」的商品。（民眾張文豪提供）

阿根廷隊日前擊敗荷蘭、晉級卡達世界盃4強賽之際，鮮少在球場發火的梅西 賽後受訪時對鏡頭外的荷蘭球員發火怒飆「你在看什麼？笨蛋？閃遠點」成網路瘋傳迷因圖，如今也成為阿根廷熱門商機，各式周邊商品因應推出。

「你在看什麼？笨蛋？閃遠點」成為阿根廷民眾間討論的熱門話題。在8強賽中，阿根廷與荷蘭發生多次衝突，梅西在PK戰中也以阿根廷足球 明星里克爾梅（Juan Roman Riquelme）的抗議姿勢，將雙手打開放在耳後，對荷蘭隊總教練范加爾（Louis Van Gaal）的批評表達不滿。

Leo Messi: “Who are you looking at? Go ahead you stupid.”pic.twitter.com/C8S1mpElwv — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) December 9, 2022

梅西在賽中與賽後認為荷蘭隊19號球員韋霍斯特（Wout Weghorst）的態度挑釁、故意衝撞，加上西班牙籍裁判發出18張黃牌，身為阿根廷國家隊隊長的梅西罕見動怒，在媒體訪問之際，對在旁的韋霍斯特說出「你在看什麼？笨蛋？閃遠點」。

阿根廷知名足球俱樂部河床隊（River Plate）教練馬丁．德米切利斯（Martín Demichelis）認為，梅西生氣並不是壞事，這對阿根廷隊及隊友傳達許多訊息，梅西也展現身為隊長更成熟的一面。

阿根廷社群 及網路購物平台紛紛湧現相關標語及梅西臭臉圖案的衣服、杯子、馬黛茶杯等各式周邊商品；阿根廷知名網紅也抓緊潮流，推出獨家設計印有發怒的梅西與經典之語，展現力挺梅西和阿根廷隊的心情。