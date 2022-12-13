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世足賽／梅西一戰破8紀錄 賽後與莫德里奇深情相擁

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世足賽／梅西一戰破8紀錄 賽後與莫德里奇深情相擁

體育新聞組／即時報導
阿根廷隊球員梅西寫下多項紀錄。(新華社)
阿根廷隊球員梅西寫下多項紀錄。(新華社)

梅西（Lionel Messi）坐鎮的南美勁旅「潘帕斯雄鷹」阿根廷今天在2022卡達世界盃4強賽3：0輕取「魔笛」莫德里奇（Luka Modrić）領軍的「格子軍團」克羅埃西亞，贏得決賽門票，接下來將迎戰法國對摩洛哥的勝隊，向世界盃第3冠挺進。

梅西和前鋒艾瓦雷茲（Julian Alvarez）聯手攻門，是最大功臣，梅西上半場靠罰球率先攻進一球，艾瓦雷茲梅開二度，上、下半場各攻進一球。

第80分鐘，莫德里奇在全場觀眾的掌聲中被替換下場。賽後，梅西與莫德里奇英雄惜英雄，年過35歲的他們深情相擁。16年前，在一場「普通」的友誼賽中，彼時20歲的莫德里奇完成了國家隊首秀。同樣是那場比賽，18歲的梅西打入了國家隊首球。

梅西賽後擁抱莫德里奇。（路透）
梅西賽後擁抱莫德里奇。（路透）

如今，接近職業生涯尾聲的他們，依然代表著當今足壇的最高水平。

梅西此役寫下至少八項歷史紀錄：

1、世界盃25次出場追平德國馬特烏斯（Lothar Matthäus），並列世界盃歷史出場王

2、世界盃直接製造20球，超越克洛澤（Miroslav Klose）、羅納度（Ronaldo）、穆勒（Gerd Müller）、比利（Pele），獨居歷史第一

3、生涯4次在世界盃單場傳射建功，自1966年來賽事首人

4、11球獨享現役世界盃射手王，阿根廷隊史世界盃射手王

5、世界盃9次助攻，現役助攻王

6、18次作為隊長出戰世界盃，創造賽事歷史新紀錄

7、35歲172天，是單屆世界盃打進5球最年長球員

8、第10次當選世界盃全場最佳，刷新世界盃紀錄

儘管梅西今年已經35歲，小組賽踢進2球的他，8強、16強賽都有進球，證明仍擁有主宰比賽的能力。

梅西生涯獲獎無數，長久以來的遺憾，是不曾率隊拿下重要國際賽事冠軍。但這個「魔咒」於去年打破，梅西帶領阿根廷拿下美洲盃冠軍，總算終結了冠軍荒。

梅西向莫德里奇致意。（新華社）
梅西向莫德里奇致意。（新華社）

世界盃 梅西 德國

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