世足賽／吉魯：姆巴佩能改寫所有紀錄

法國球星姆巴佩。（路透）

卡達世足賽成衛冕軍法國的破紀錄旅程，八強賽踢進致勝球的吉魯以53球續寫隊史進球王紀錄，姆巴佩（Kylian Mbappe）也有機會再改寫24歲前的世足賽進球新猷，36歲的吉魯（Olivier Giroud）看好這位小一輪的隊友持續進化，未來改寫他的紀錄。

法國在八強賽踢下強敵英格蘭，代表卡達世足賽還剩下的兩場賽事，不論姆巴佩、吉姆或締造隊史出賽紀錄的門將洛里斯都有機會再寫紀錄，20日將滿24歲的姆巴佩更是焦點，目前以五球暫居「金靴獎」首位，身手也獲得吉魯認證。

「他太不可思議了，而且還如此年輕，這是最可怕的事情，因為他可以持續進步。」吉魯在四強賽前預言，姆巴佩可以改寫所有紀錄。

上屆世足賽姆巴佩就踢進四球，在進球榜上排名並列第二，目前累積國家隊進球已33顆；若以同樣23歲來看，法國前「進球王」亨利（Thierry Henry）只進十球，大器晚成的吉魯在國家隊的進球數更是掛零。

姆巴佩的魅力連巴西 傳奇球星羅納度都被「圈粉」，透露看姆巴佩比賽讓他回憶起過去征戰的時光，相信姆巴佩會成為今年卡達世足賽的最佳球員。

「我可以說他有多快又多好，讓我想到自己還在踢球的時候。」羅納度在巴西出局後就表態支持法國奪冠，重申看好法國完成連霸。