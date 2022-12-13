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世足賽╱迎戰法國 摩洛哥：為什麼我們不能晉級決賽？

中新社╱杜哈12月13日電
摩洛哥隊主教練瓦利德·雷格拉吉在戰勝葡萄牙隊之後。 （新華社）
摩洛哥隊主教練瓦利德·雷格拉吉在戰勝葡萄牙隊之後。 （新華社）

當地時間13日，在摩洛哥對陣法國隊的世界杯半決賽賽前發布會上，摩洛哥隊主教練雷格拉吉表示，儘管對手法國隊的實力毋庸置疑，但摩洛哥人渴望創造新的歷史，「我們為什麼不能晉級世界杯決賽呢？」

談及法國隊，雷格拉吉表示，法國隊的實力無比強大，特別是他們的主教練德尚，算得上是目前世界範圍內國家隊主教練中最為優秀的一個。即使這樣，摩洛哥人也不想輕言放棄，球隊將按照之前的方式繼續比賽，併力爭再次製造驚喜。 　　

雷格拉吉說，殺入四強的摩洛哥隊在精神層面發生了本質的變化，儘管比賽難度越來越大，但摩洛哥隊對於勝利的渴望不會因此發生變化，「我反而希望法國隊不用那麼『尊重』摩洛哥隊這個對手，否則我們的難度就更大了。」

針對外界對於摩洛哥隊控球率過低的批評，雷格拉吉回應稱，球隊不會因此改變打法，「更高的控球率能為我們贏得加分嗎？如果不能取得進球，再高的控球率也是白搭，我們參加比賽的唯一目標就是取得進球贏得勝利。」

雷格拉吉稱，能與世界杯衛冕冠軍法國隊交手，對於摩洛哥足球來說是一次難得的機會，「但無論如何，摩洛哥隊的目標始終都是贏下比賽晉級下一輪，對陣世界上最好的球隊，我們的目標依然是勝利。」

他告訴記者，殺入四強的摩洛哥人渴望更進一步，甚至贏得世界杯冠軍，「我知道我們不是奪冠熱門，但我們做好了準備，隊員們屆時會充滿動力，比賽中將會不遺餘力地奔跑。」 

「我們會表現出強烈的求勝意願，並努力打破僵局。為什麼進不了世界杯決賽？我們可以擁有夢想，擁有夢想不需要付出任何代價，」摩洛哥隊中場球員查伊爾說。 

查伊爾表示，能够在摩洛哥球迷面前比賽算得上是「莫大的榮幸」，他和隊友的目標就是讓球迷們「感到驕傲」。他強調，來自全世界的摩洛哥球迷專程趕到多哈為球隊助陣，他們的存在讓隊員們擁有了一種近乎主場的感受。

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