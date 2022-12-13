世足賽╱梅西世紀助攻 阿根廷5進決賽

梅西展示魔法般的盤帶技術。（擷自Fox Soccer推特）

猶如天神下凡，梅西 在13日進行的卡達世界盃 半決賽中傳射建功，率領阿根廷隊以3:0大勝克羅埃西亞隊，自2014年後再次闖入世界盃決賽。

阿根廷傳奇馬拉度納在1986年世界盃的長途奔襲破門被稱為「世紀進球」，梅西當天則完成了一次「世紀助攻」。梅西在下半場展示了自己魔法一般的盤帶技術，在防守球員的貼身緊逼下，他從中場位置沿右路邊線帶球突破至對方禁區，妙傳艾瓦雷茲為阿根廷隊打入鎖定勝局的一球。

梅西本場在個人數據方面可謂三喜臨門。他在上半場踢進12碼球，打進個人在世界盃上的第11粒進球，成為阿根廷隊世界盃進球最多的球員；這也是他出戰的第25場世界盃比賽，和德國 傳奇球星馬特烏斯並列成為世界盃參賽場次最多的球員；本屆世界盃梅西目前斬獲5球並送出3次助攻，暫時比同樣打入5球的法國隊前鋒姆巴佩多一次助攻，這是他五次參加世界盃進球最多的一屆。

22歲的艾瓦雷茲當天獨中兩元表現搶眼，個人在本屆賽事已有4球入帳，在接到梅西的助攻破門之前，他不僅創造了阿根廷隊打破僵局的點球，還單騎闖關打入一粒進球。

此役是阿根廷隊第五次亮相世界盃半決賽，五次全部勝出進入決賽。

比賽前20分鐘雙方踢得比較謹慎，都未能創造出有威脅的射門。第32分鐘，恩佐·費爾南德斯中場傳出過頂球，艾瓦雷茲高速插入禁區一腳挑射雖然沒進，但因遭遇對手犯規，主裁判果斷判罰12碼罰球，梅西主罰命中。

阿根廷隊第39分鐘發動反擊，艾瓦雷茲從本方半場得球後帶球突入對方禁區，雖然克羅埃西亞隊球員在禁區內阻斷了他的帶球，但皮球又彈回他的腳下，艾瓦雷茲隨即將比分擴大為2:0。上半場傷停補時，克羅埃西亞隊有機會扳回一球，尤拉諾維奇的傳中打在防守球員身上彈向球門，阿根廷隊門將馬丁內斯飛身化解險情。

下半場阿根廷隊立足防守，場面波瀾不驚，直到梅西第69分鐘上演個人盤帶秀，沿右路邊線處帶球突入禁區，助攻艾瓦雷茲輕鬆推射破門。