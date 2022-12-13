我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

強風暴來襲 紐約市本周冰雪交加

連接紐約新澤西…林肯隧道無人收費了 當心違規

世足賽╱梅西世紀助攻 阿根廷5進決賽

新華社╱杜哈12月13日電
梅西展示魔法般的盤帶技術。（擷自Fox Soccer推特）
梅西展示魔法般的盤帶技術。（擷自Fox Soccer推特）

猶如天神下凡，梅西在13日進行的卡達世界盃半決賽中傳射建功，率領阿根廷隊以3:0大勝克羅埃西亞隊，自2014年後再次闖入世界盃決賽。

阿根廷傳奇馬拉度納在1986年世界盃的長途奔襲破門被稱為「世紀進球」，梅西當天則完成了一次「世紀助攻」。梅西在下半場展示了自己魔法一般的盤帶技術，在防守球員的貼身緊逼下，他從中場位置沿右路邊線帶球突破至對方禁區，妙傳艾瓦雷茲為阿根廷隊打入鎖定勝局的一球。

梅西本場在個人數據方面可謂三喜臨門。他在上半場踢進12碼球，打進個人在世界盃上的第11粒進球，成為阿根廷隊世界盃進球最多的球員；這也是他出戰的第25場世界盃比賽，和德國傳奇球星馬特烏斯並列成為世界盃參賽場次最多的球員；本屆世界盃梅西目前斬獲5球並送出3次助攻，暫時比同樣打入5球的法國隊前鋒姆巴佩多一次助攻，這是他五次參加世界盃進球最多的一屆。

22歲的艾瓦雷茲當天獨中兩元表現搶眼，個人在本屆賽事已有4球入帳，在接到梅西的助攻破門之前，他不僅創造了阿根廷隊打破僵局的點球，還單騎闖關打入一粒進球。

此役是阿根廷隊第五次亮相世界盃半決賽，五次全部勝出進入決賽。

比賽前20分鐘雙方踢得比較謹慎，都未能創造出有威脅的射門。第32分鐘，恩佐·費爾南德斯中場傳出過頂球，艾瓦雷茲高速插入禁區一腳挑射雖然沒進，但因遭遇對手犯規，主裁判果斷判罰12碼罰球，梅西主罰命中。

阿根廷隊第39分鐘發動反擊，艾瓦雷茲從本方半場得球後帶球突入對方禁區，雖然克羅埃西亞隊球員在禁區內阻斷了他的帶球，但皮球又彈回他的腳下，艾瓦雷茲隨即將比分擴大為2:0。上半場傷停補時，克羅埃西亞隊有機會扳回一球，尤拉諾維奇的傳中打在防守球員身上彈向球門，阿根廷隊門將馬丁內斯飛身化解險情。

下半場阿根廷隊立足防守，場面波瀾不驚，直到梅西第69分鐘上演個人盤帶秀，沿右路邊線處帶球突入禁區，助攻艾瓦雷茲輕鬆推射破門。

阿根廷隊將在18日的決賽迎戰法國隊和摩洛哥隊之間的勝者。

阿根廷隊球員艾瓦雷茲（前上）在比賽中射門得分。 （新華社）
阿根廷隊球員艾瓦雷茲（前上）在比賽中射門得分。 （新華社）

世界盃 梅西 德國

上一則

讚頌偉大傳奇球星 NBA將年度獎項MVP改名喬丹獎

下一則

世足賽╱迎戰法國 摩洛哥：為什麼我們不能晉級決賽？

延伸閱讀

世足賽／阿根廷3：0擊敗克羅埃西亞 挺進決賽

世足賽／阿根廷3：0擊敗克羅埃西亞 挺進決賽
世足賽／金靴射手榜 梅西5球追平姆巴佩並列第1

世足賽／金靴射手榜 梅西5球追平姆巴佩並列第1
世足賽／要擋下梅西不易 莫德里奇：我們會做好準備

世足賽／要擋下梅西不易 莫德里奇：我們會做好準備
世足賽／梅西率阿根廷瞄準金盃 個人再拚金靴、金球

世足賽／梅西率阿根廷瞄準金盃 個人再拚金靴、金球

熱門新聞

梅西在與荷蘭之戰賽後針對主審發表評論。（新華社）

世足賽／FIFA展開阿荷8強大戰調查 梅西可能遭禁賽？

2022-12-10 21:42
卡達世足原本規畫的豪華浮動酒店變成「尿尿郵輪」。（美聯社）

世足賽／豪華浮動酒店成「尿尿郵輪」英格蘭大嫂團被氣跑

2022-12-07 01:14

世足賽╱克羅埃西亞PK淘汰巴西 率先晉4強

2022-12-09 12:56
艾瓦雷茲（Julian Alvarez）近射破網，阿根廷2:0領先。（擷自Fox Soccer推特）

世足賽／阿根廷3：0擊敗克羅埃西亞 挺進決賽

2022-12-13 15:58
連續兩屆準確預測世足賽冠軍的經濟學家克雷門表示，本屆卡達世足賽將由足壇巨星梅西（見圖）領軍的阿根廷隊奪下冠軍。 （路透）

連中兩屆冠軍模型預測：世足決賽英阿大戰 奪冠的是...

2022-12-10 06:46
圖為世足賽開幕式展示的大力神盃大型複製品。（Getty Images）

世足賽／4強、季軍、冠軍戰賽程表一次看

2022-12-13 14:00

超人氣

更多 >
驚見繼父電腦裡「全是自己裸照」 加州女涉謀殺被起訴

驚見繼父電腦裡「全是自己裸照」 加州女涉謀殺被起訴
投資嘗甜頭 25萬有去無回…華翁痛訴「富婆」殺豬盤套路

投資嘗甜頭 25萬有去無回…華翁痛訴「富婆」殺豬盤套路
金山今年最貴「買斷」房東砸41萬送走房客

金山今年最貴「買斷」房東砸41萬送走房客
中國地產大亨涉行賄拿加州合同 在英被捕 保釋金創紀錄

中國地產大亨涉行賄拿加州合同 在英被捕 保釋金創紀錄
創320億加密貨幣帝國 FTX執行長被捕…連累史丹福父母

創320億加密貨幣帝國 FTX執行長被捕…連累史丹福父母