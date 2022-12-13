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世足賽／阿根廷3:0擊敗克羅埃西亞 晉級決賽

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世足賽／阿根廷3:0擊敗克羅埃西亞 晉級決賽

世界新聞網／即時報導
艾瓦雷茲（Julian Alvarez）近射破網，阿根廷2:0領先。（擷自Fox Soccer推特）
艾瓦雷茲（Julian Alvarez）近射破網，阿根廷2:0領先。（擷自Fox Soccer推特）

世界盃第一場準決賽由阿根廷對決克羅埃西亞，阿根廷靠著梅西頻頻展現美技，有助攻有進球，以3:0擊敗克羅埃西亞，晉級決賽。

克羅埃西亞上半場31分鐘時在禁區犯規，由梅西罰進12碼球(點球)，阿根廷1:0領先。

阿根廷梅西(左)與艾瓦雷茲包辦今日進球。(美聯社)
阿根廷梅西(左)與艾瓦雷茲包辦今日進球。(美聯社)

梅西踢進這球後，在阿根廷國家隊世界盃歷史上累積11顆進球，已超越巴蒂斯圖塔（Gabriel Batistuta），成為阿根廷史上第一。

阿根廷隊梅西(右)踢進12碼球，克羅埃西亞門將瓦科維奇(Dominik Liva...
阿根廷隊梅西(右)踢進12碼球，克羅埃西亞門將瓦科維奇(Dominik Livakovic)撲不到球頹坐在地上。(美聯社)
阿根廷球王梅西。(美聯社)
阿根廷球王梅西。(美聯社)
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阿根廷攻勢未歇，上半場第39分鐘，阿根廷進行一波反擊，艾瓦雷茲（Julian Alvarez）由中場長驅直入，之後近射破網，阿根廷2:0領先。

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下半場第69鐘梅西精彩盤帶助攻，艾瓦雷茲踢進今日第二球，阿根廷3:0領先。

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