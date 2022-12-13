世足賽／阿根廷3:0擊敗克羅埃西亞 晉級決賽
世界盃第一場準決賽由阿根廷對決克羅埃西亞，阿根廷靠著梅西頻頻展現美技，有助攻有進球，以3:0擊敗克羅埃西亞，晉級決賽。
克羅埃西亞上半場31分鐘時在禁區犯規，由梅西罰進12碼球(點球)，阿根廷1:0領先。
梅西踢進這球後，在阿根廷國家隊世界盃歷史上累積11顆進球，已超越巴蒂斯圖塔（Gabriel Batistuta），成為阿根廷史上第一。
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阿根廷攻勢未歇，上半場第39分鐘，阿根廷進行一波反擊，艾瓦雷茲（Julian Alvarez）由中場長驅直入，之後近射破網，阿根廷2:0領先。
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下半場第69鐘梅西精彩盤帶助攻，艾瓦雷茲踢進今日第二球，阿根廷3:0領先。
JULIAN ALVAREZ AGAIN— FOX Soccer (@FOXSoccer) December 13, 2022
THREE for Argentina 🇦🇷🔥 pic.twitter.com/Zdt4JW3EBi
JULIAN ALVAREZ WHAT A GOAL 😱— FOX Soccer (@FOXSoccer) December 13, 2022
2-0 ARGENTINA 🇦🇷 pic.twitter.com/73747qp92r
TOO EASY FOR MESSI 🐐— FOX Soccer (@FOXSoccer) December 13, 2022
HE PUTS ARGENTINA OUT IN FRONT IN THE SEMIFINALS 🇦🇷 pic.twitter.com/bUSJIBlsYK
PENALTY FOR ARGENTINA pic.twitter.com/YxqHITlE74— FOX Soccer (@FOXSoccer) December 13, 2022
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