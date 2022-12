世足賽／阿根廷3:0擊敗克羅埃西亞 晉級決賽

世界盃 第一場準決賽由阿根廷對決克羅埃西亞,阿根廷靠著梅西 頻頻展現美技,有助攻有進球,以3:0擊敗克羅埃西亞,晉級決賽。

克羅埃西亞上半場31分鐘時在禁區犯規,由梅西罰進12碼球(點球),阿根廷1:0領先。

阿根廷梅西(左)與艾瓦雷茲包辦今日進球。(美聯社)

梅西踢進這球後,在阿根廷國家隊世界盃歷史上累積11顆進球,已超越巴蒂斯圖塔(Gabriel Batistuta),成為阿根廷史上第一。

阿根廷隊梅西(右)踢進12碼球,克羅埃西亞門將瓦科維奇(Dominik Livakovic)撲不到球頹坐在地上。(美聯社) 阿根廷球王梅西。(美聯社) <

阿根廷攻勢未歇,上半場第39分鐘,阿根廷進行一波反擊,艾瓦雷茲(Julian Alvarez)由中場長驅直入,之後近射破網,阿根廷2:0領先。

下半場第69鐘梅西精彩盤帶助攻,艾瓦雷茲踢進今日第二球,阿根廷3:0領先。

JULIAN ALVAREZ AGAIN THREE for Argentina 🇦🇷🔥 pic.twitter.com/Zdt4JW3EBi

TOO EASY FOR MESSI 🐐



HE PUTS ARGENTINA OUT IN FRONT IN THE SEMIFINALS 🇦🇷 pic.twitter.com/bUSJIBlsYK