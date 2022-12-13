越南「足球寡婦」抱怨不斷 世足賽導致家庭失和

世界盃在卡達舉行，圖為杜哈街頭觀看大銀幕的球迷。(美聯社)

越南 全民瘋足球 ，然而隨著世足賽進入白熱化階段，一些夫妻的關係也愈來愈緊張，原因是先生太沉迷足球，讓太太成了寡婦一樣，新仇舊恨一起湧上，部分家庭爭吵不斷。

2022卡達世界盃足球賽11月20日登場以來，在越南成為許多夫妻爭吵的導火線。網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，先生外出看球深夜才回家，或是獨自躲在房內看球對家事完全不聞問，讓另一半忍無可忍。

32歲的阿秀平常就很瘋足球，即使當爸了，仍時常呼朋引伴去踢球。世足賽登場前，妻子明英為了讓阿秀待在家，特別將客廳的32吋電視換成46吋，怎料阿秀認為半夜看球會吵到老婆、小孩，只要有比賽就往朋友家跑。

過去近一個月，阿秀白天上班，晚上就去朋友家看球，夫妻同住一個屋簷下，卻幾乎沒碰到面。「滾，你還回家做什麼？」某天深夜，阿秀一進門就被守在客廳的明英大吼，於是搬去朋友家住，打算世足賽落幕再回家。

39歲家住河內市南慈廉區的海峰以前都會幫太太洗碗，但自從世足賽開踢後，他吃完飯就把碗筷擺桌上，接著一個人跑進房間看球，比賽結束後還繼續窩在房裡參與網路討論、留言。

因為看球看太晚，海峰無法早起送小孩上學，而且為了不洗碗，甚至在外面吃飽才回家。有一天，當海峰支持的德國 隊被淘汰時，太太剛好在旁數落他不分擔家事，情緒低落的海峰忍不住回擊，兩人大吵一頓。

報導指出，有些太太為了不被先生冷落，比賽期間都會幫先生準備下酒菜，27歲的秋芳就是一例。然而，秋芳在陪先生觀賽過程中頻頻發問，「越位是什麼、這個球員好帥」，結果被老公嫌太吵，要她閉嘴。

心理學家鄭忠和（Trinh Trung Hoa）表示，今年世足賽在年底舉行，大家都很忙，對生活造成一定干擾。「妻子應該體諒先生的喜好，而先生則需要更加關心妻子，不要讓他們感到孤獨或被拋棄。」

他建議，如果女生不喜歡、不懂足球，就不要勉強自己一起看，不是坐在先生旁邊一起看球才是關心。「男生跟女生是相反的，太太給先生自由去追求他們想做的事才是關心。」

作家黃英秀（Hoang Anh Tu）分析，很多男性都以4年才有一次世足賽而要求妻子體諒，但世足賽只是一個導火線，讓太太將壓抑已久的不滿發洩出來，夫妻應找出問題癥結、加強溝通。