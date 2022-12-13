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從巴爾幹戰爭走向世界盃 克羅埃西亞成為足球強國

中央社杜哈13日綜合外電報導
克羅埃西亞隊長莫德里奇。美聯社
克羅埃西亞隊長莫德里奇。美聯社

克羅埃西亞1990年代脫離南斯拉夫聯邦獨立成為主權國家，這個人口不到400萬小國的國家隊卻在本屆世界盃8強賽與足球超級大國巴西鏖戰到最後進行PK大戰勝出，成為足球強國。

全球百餘個國家，能進入世界盃32強的有限。美國有線電視新聞網（CNN）報導，人口與克羅埃西亞相當的巴拿馬，僅2018年參加過一屆世界盃，且在小組賽以3場皆輸並丟了11球的成績作收。

但克羅埃西亞不僅6次進入世界盃，還3次踢進4強，4年前更闖入決賽，最終輸給法國隊。

本屆比賽8強之戰，克羅埃西亞擊敗人口2.14億、曾5度奪冠的巴西，與「聖經」故事大衛擊殺巨人歌利亞的情況頗類似。克羅埃西亞在4強賽面對的下一個對手，將是巨星梅西（Lionel Messi）領軍的阿根廷隊，阿根廷人口不及巴西，但也有4500萬。

1998年世界盃，克羅埃西亞拿下季軍。那屆比賽參與過克隊每一場賽事的後衛什蒂馬茨（Igor Štimac）告訴CNN，克國近代歷史有助於鍜造出菁英選手，「我們的人民在國家爭取生存和獨立過程中經歷過許多苦難，在遭受鄰國侵略時為國而戰」。

曾在2012至2013年擔任克羅埃西亞國家隊教練的什蒂馬茨說：「這些事有助於維持強大的精神力量、嚴格的紀律、保持謙遜以及自豪地生存，無論面對什麼樣的困難。」

1991年，克羅埃西亞宣布脫離南斯拉夫聯邦獨立，隨後與聯邦軍進行了4年血腥戰爭，才成為主權國家。但什蒂馬茨未將克羅埃西亞的足球成就全歸因於戰爭，畢竟克國所在的巴爾幹半島是出了名的火藥庫，他認為也跟該地區的氣候和文化有關。

克羅埃西亞足球記者法比揚納茨（Srđan Fabijanac）則認為，克國這支「格子軍團」（Vatreni）就像個「家庭」一樣和諧，這一點很重要。他說：「你已看到本屆世界盃發生的事；巴西有優秀球員，葡萄牙有優秀球員，德國有優秀球員，但依我看，他們有精神，但他們沒有團隊。」

南斯拉夫解體並被聯合國從聯大除名時，已有大約2萬人死亡，多達200萬人因戰爭和「種族清洗」淪為難民。

法比揚納茨說，克羅埃西亞隊有些球員甚至不是在戰爭期間出生，但戰火的記憶依舊籠罩著這個國家，激勵球員們繼續前進。

「我們想讓1990年代發生的事遠離我們，我們有非常強烈的民族情感，這就是為什麼克羅埃西亞足球球員總是全心全意為國效力。」

「我們是個小國，經歷過一場極其醜陋的戰爭，讓許多克羅埃西亞人留下心理創傷。」

法比揚納茨稱，在克國，各種體育運動的選手都是民族英雄。他們在為國征戰時，都是卯足洪荒之力，「就是想為國家做點什麼」。

1996年，克羅埃西亞踢進歐洲盃8強賽，途中曾擊敗星光熠熠的丹麥。兩年後，克羅埃西亞首次亮相1998年法國世界盃，便殺進4強，最終獲得第3名。從那時起，克羅埃西亞全國為足球而瘋狂。

法比揚納茨說：「我們的血液裡流淌著足球。克羅埃西亞每個男孩都想成為足球球員，他們學會走路後就開始踢足球。」

他說：「對於像我們這樣的小國來說，擁有一支出色的國家隊非常重要。我的孫女才3歲，她不玩洋娃娃，而是玩球，而且只會說：『莫德里奇，莫德里奇，莫德里奇。』這真是太神奇了。」

莫德里奇（Luka Modric）是克羅埃西亞隊隊長兼中場大將，綽號「魔笛」。

足球 世界盃 巴西

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