我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約擬禁餐館主動給外賣一次性餐具 消費者關心方便性

紐約州議會提案 要禁止公務電子設備裝安TikTok

世足賽／摩洛哥晉級非偶然 法後衛：絕不會低估他們

中央社／杜哈12日綜合外電報導
法國將在卡達世足4強賽對上摩洛哥，陣中後衛瓦拉內（左）表示，他們絕對不會低估對手。圖為法國隊10日比賽中進球後，瓦拉內與隊友歡呼慶祝。（美聯社）
法國將在卡達世足4強賽對上摩洛哥，陣中後衛瓦拉內（左）表示，他們絕對不會低估對手。圖為法國隊10日比賽中進球後，瓦拉內與隊友歡呼慶祝。（美聯社）

法國將在2022卡達世界盃足球賽4強戰對上摩洛哥，法國雖是衛冕軍，但陣中後衛瓦拉內（Raphael Varane）表示，他們絕對不會低估對手。

法新社報導，摩洛哥在世界盃淘汰賽階段，接連擊敗西班牙和葡萄牙兩支傳統勁旅，但8強戰擊敗英格蘭的法國仍是奪冠呼聲最高的球隊之一。

當被問到法國是否因過於自信而出現危機時，上屆2018年俄羅斯世界盃的冠軍班底瓦拉內說：「我們有足夠的經驗，不會掉進（自滿）那樣的陷阱。」

瓦拉內還說：「我們知道摩洛哥能晉級絕非偶然。一切就看我們這些有經驗的球員如何確保每個人都為下一戰做好準備。」

法國已達到法國足球協會預設的4強目標，但瓦拉內表示，法國渴望拿下世界盃的冠軍賽門票。法國若闖進冠軍戰，對手將是阿根廷與克羅埃西亞之戰的勝方。

瓦拉內說：「能在世界盃闖進4強並不容易，所以我們非常高興，但真正唯一的目標是贏得冠軍，那一直是我們的目標。」

摩洛哥是史上首支闖進世界盃4強的非洲國家球隊，也是首支有此成就的阿拉伯國家球隊。

摩洛哥在16強賽的PK戰後淘汰西班牙，8強戰再以1比0擊敗葡萄牙。他們先前在小組賽階段也擊敗過比利時並與克羅埃西亞踢和，到目前為止的5場比賽，他們只因為烏龍球丟了1球。

摩洛哥將於美東時間12月14日下午兩點迎戰法國。

世界盃 足球 俄羅斯

上一則

世足賽／羅納度盼梅西摘冠 不認同外界質疑巴西PK排點

延伸閱讀

世足賽／遭質疑只想靠PK贏 克國教頭：我們也想進球

世足賽／遭質疑只想靠PK贏 克國教頭：我們也想進球
世足賽／克羅埃西亞成黑馬 苦難萃出「精神戰力」

世足賽／克羅埃西亞成黑馬 苦難萃出「精神戰力」
世足賽／摩洛哥前鋒8強戰致勝頭錘 打破C羅最高紀錄

世足賽／摩洛哥前鋒8強戰致勝頭錘 打破C羅最高紀錄
世足賽／21屆僅8隊拿過冠軍 摩洛哥、克國搶當第9隊

世足賽／21屆僅8隊拿過冠軍 摩洛哥、克國搶當第9隊

熱門新聞

梅西在與荷蘭之戰賽後針對主審發表評論。（新華社）

世足賽／FIFA展開阿荷8強大戰調查 梅西可能遭禁賽？

2022-12-10 21:42
帕薩利奇（Mario Pasalic）踢進決勝分，克羅埃西亞PK大戰以3比1勝出。（擷自FOX Soccer推特）

世足賽／本屆首場PK 日本1:3敗給克羅埃西亞

2022-12-05 12:40
卡達世足原本規畫的豪華浮動酒店變成「尿尿郵輪」。（美聯社）

世足賽／豪華浮動酒店成「尿尿郵輪」英格蘭大嫂團被氣跑

2022-12-07 01:14
圖為世足賽開幕式展示的大力神盃大型複製品。（Getty Images）

世足賽／4強、季軍、冠軍戰賽程表一次看

2022-12-10 15:20

世足賽╱克羅埃西亞PK淘汰巴西 率先晉4強

2022-12-09 12:56
巴西隊攻進第一球後，在場上跳舞慶祝。(美聯社)

世足賽／巴西4:1輕鬆擊敗南韓 晉級8強

2022-12-05 15:50

超人氣

更多 >
郵件盜竊╱支票清洗重災區 「簽字要用這種筆」

郵件盜竊╱支票清洗重災區 「簽字要用這種筆」
驚見繼父電腦裡「全是自己裸照」 加州女涉謀殺被起訴

驚見繼父電腦裡「全是自己裸照」 加州女涉謀殺被起訴
早餐多吃補腦食物 一整天都能量滿滿

早餐多吃補腦食物 一整天都能量滿滿
先給餌引誘 再設陷阱坑殺 華翁被騙25萬痛訴殺豬盤套路

先給餌引誘 再設陷阱坑殺 華翁被騙25萬痛訴殺豬盤套路
能源「小太陽」腳步近了 美核融合研究獲重大突破

能源「小太陽」腳步近了 美核融合研究獲重大突破