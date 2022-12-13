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世足賽／要擋下梅西不易 莫德里奇：我們會做好準備

中央社／杜哈13日綜合外電報導
克羅埃西亞隊長莫德里奇。（歐新社）
克羅埃西亞隊長莫德里奇。（歐新社）

克羅埃西亞將在2022卡達世界盃足球賽4強戰對上阿根廷，莫德里奇（Luka Modric）表示，要擋下梅西（Lionel Messi）並不容易，但克羅埃西亞會做好準備。

效力於西班牙甲級足球聯賽（La Liga）皇家馬德里（Real Madrid）的莫德里奇坦承，克羅埃西亞的防守要在世界盃擋下效力法國足球甲級聯賽（Ligue 1）巴黎聖傑曼（Paris Saint-Germain）的梅西並不容易。

莫德里奇說：「阿根廷是支偉大的球隊。」

他說：「梅西當然是非常偉大的球員，但我們並不是只與阿根廷陣中最強的梅西一人作戰。要阻擋梅西會非常困難，但我們準備好了，我們會卯盡全力。」

「我們會試著在世界盃踢出我們生涯最佳的一戰，我也希望這能讓我們挺進冠軍賽。」

莫德里奇坦承克羅埃西亞並非奪冠熱門球隊，但他也強調對球隊有信心。

他說：「大家都比較看好大國，這很正常。我們國家不大，沒有人看好我們，相較其他國被視為奪冠熱門，我們則顯得相對沒那麼看好，但我完全不在意。」

「那是來自球隊外部的，是我們無法控制的。我們只能竭盡所能和別人對抗，這也是我們的強項。我看到的克羅埃西亞，是一支非常棒且十分成熟的球隊，年輕球員也帶進了新的戰力和精力。」

梅西 足球 世界盃

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