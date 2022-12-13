世足賽／羅納度盼梅西摘冠 不認同外界質疑巴西PK排點

巴西傳奇球星羅納度（右）。（歐新社）

儘管並不想為同在南美洲的阿根廷加油，但巴西 傳奇球星羅納度（Ronaldo）在今天受訪時就直言，希望能夠見證梅西 在個人最後一屆世足賽中能夠捧起大力神盃，不過他也直言，目前暫居進球榜榜首的法國當家球星姆巴佩（Kylian Mbappe）是今年世足賽最佳球星。

曾兩度帶領巴西奪下世足賽冠軍的「外星人」羅納度，今年世足賽期間多次被拍下到場觀賽的畫面，而在今天接受訪問時，羅納度也被問到了對於今年冠軍球隊的預測，他強調如果選擇巴西的南美世敵阿根廷奪冠，有點太過於「虛偽」，但確實希望梅西能夠把握最後一次機會奪下冠軍。

羅納度認為，總管梅西的足球 生涯已經達成無數輝煌成就，但並不代表他就能拿下世足賽冠軍，但他也期待這樣的榮耀能夠在今年降臨在梅西身上，「如果梅西贏得世足賽冠軍我會開心媽？這是肯定的，我一定會為他高興，但是巴西和阿根廷之間仍存在很強烈的競爭關係，所以我不會虛偽的說我會為阿根廷感到開心，因為這不是真的。」

羅納度認為，儘管今年阿根廷踢得並不出色，不過卻展現強大意志，每個人都很積極的跑動和展現侵略性，尤其在接近禁區時，梅西總能有好得發揮，不過他的衝刺次數也已經比以往少了很多，「在職業生涯的初期，他可能可以做30次衝刺動作，但他現在只做10次，不過他依舊踢得相當果斷，依舊是一名殺手。」

不過當被問到本屆賽事的最佳球員時，羅納度則認為目前已踢進5球的姆巴佩表現更為搶眼，「他是今年的最佳球員，他總是能展現一些新的東西，這讓人印象深刻，法國依舊是冠軍熱門，他們每一場比賽都在證明這點。」

對於巴西在日前於PK大戰中落敗提前出局，羅納度也對於外界質疑巴西在PK大戰的排點，導致內馬爾無法出賽就輸球作出評論，「我不同意外界對於PK大戰的討論，因為我認為改變排點順序，代表你對於球員沒有信心，這在足球中是不能存在的，因為教練必須對於團隊中的每個人都有信心，支持應該改變排點理論的人，並不了解團隊的運作方式。」