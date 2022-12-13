世足賽／遭質疑只想靠PK贏 克國教頭：我們也想進球

克羅埃西亞總教練達利奇。（路透）

卡達世足賽4強賽將由阿根廷與克羅埃西亞點燃戰火，其中從上屆淘汰賽至今已經4度踢入PK大戰並都取勝晉級的克羅埃西亞，也被外界質疑只想靠著PK大戰贏球，不過總教練達利奇（Zlatko Dalic）在出席4強賽前記者會時就強調，他們當然也想要靠著進球來取得勝利。

克羅埃西亞在上屆俄羅斯 世足賽從16強賽開始連續三場都踢進到延長賽，其中16強賽面對丹麥、8強賽面對地主俄羅斯都是靠著PK大戰取勝，至於4強賽則是在延長賽中擊敗英格蘭，而本屆來到卡達後，他們再度在16強賽與8強賽都靠著PK大戰分別擊敗日本與巴西 ，寫下在延長賽的5連勝與PK大戰4連勝。

不過不管是有心還是無意，對於克羅埃西亞總是將比賽「拖入」延長賽，甚至是最終才靠著PK取勝，也讓克羅埃西亞總教練達利奇的乏味戰術遭到質疑，在出席4強賽記者會時，達利奇就說：「我們當然也想要進球並拿下勝利，現在我們已經進入世足賽的半決賽，故事也將告一段落了。」

儘管身為上季的亞軍球隊，但達利奇也強調，與阿根廷的4強賽對手將會背負著比他們更大的壓力，「他們承受的壓力肯定比我們大，這對於他們來說是一場重要的比賽，他們肯定會有更多的支持者，這對我們來說會試著阻力，但我們不會抱怨，將與世界上最好的足球 隊之一比賽，讓我們覺得很享受。」