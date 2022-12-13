世足賽／阿根廷VS克羅埃西亞四強賽 爭PK王地位

阿根廷前鋒梅西已經35歲，今年已是捧起金盃的最後機會。（美聯社）

阿根廷天王球星梅西 （Lionel Messi）在世界盃足球 賽的「最後一舞」，能否用大力神盃畫下璀璨句點？史上最多PK勝的阿根廷，要在四強賽對上PK勝率百分之百的克羅埃西亞，上演正宗「PK之王」對決。

阿根廷前一次奪冠已是1986年，由馬拉度納（Diego Maradona）率隊寫下偉業；梅西過去四度征戰世界盃，最佳成績為2014年的亞軍，35歲的他，今年已是捧起金盃的最後機會。

隊友塔利亞菲可（Nicolás Tagliafico）表示，可以拚到四強，目前團隊的氛圍正向、開心，「但我們還有目標要完成，已經做好十足準備，迎戰接下來的考驗。」

克羅埃西亞上屆就是亞軍，本屆實力依舊強悍，尤其在PK大戰中展現足以撂倒任何強權的實力，令各隊不得不懼。塔利亞菲可認為，四年過去，克羅埃西亞再度踢進四強，他們的戰力完整，尤其在中場有頂尖陣容，但阿根廷也有自己的長處，必須專注在自己的比賽策略。

克羅埃西亞本屆兩度透過PK闖關，兩屆以來在PK大戰累積四戰全勝，阿根廷也不是省油的燈，握有五場PK勝為世界盃史上之最，塔利亞菲可也對自家團隊很有信心，「PK大戰嗎？我們對Dibu（阿根廷門將馬丁尼茲Dibu Martínez）很有信心，當然面臨那種狀況，有再好的門將都很難冷靜，但我們知道有Dibu在，他一定會幫到我們。」

克羅埃西亞中場莫德里奇是四強賽靈魂球員之一。（新華社）

對阿根廷來說可以鬆口氣的是，梅西在八強與荷蘭之戰賽後的激烈言論，國際足球總會啟動調查，但目前看來不至於走到停賽，他可正常出戰四強賽。倒是該役吹出滿城風雨的西班牙籍裁判拉奧斯（Mateu Lahoz），先一步因不適任被請回家了。

來到卡達的36名裁判，目前剩下12人留在工作崗位上，其他人因國籍避嫌、表現不佳而結束本屆吹判任務，阿根廷與克羅埃西亞之戰的裁判已經出爐，將由義大利籍的奧沙塔（Daniele Orsato）擔任。