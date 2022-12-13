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世足賽／克羅埃西亞成黑馬 苦難萃出「精神戰力」

體育新聞組／綜合報導
克羅埃西亞佩里希奇（左起）與佩特科維奇賽前練習認真，希望連兩屆踢進冠軍賽。（美聯社）
克羅埃西亞佩里希奇（左起）與佩特科維奇賽前練習認真，希望連兩屆踢進冠軍賽。（美聯社）

全國人口不到400萬的克羅埃西亞，明天首次在世界盃足球賽四強賽對決南美強權阿根廷，儘管賽前賭盤不被看好，最近成為國家英雄的28歲前鋒佩特科維奇（Bruno Petkovic）充滿信心，認為不少隊友過去歷經太多苦難，「精神戰力」成為全隊前進動力。

卡達世足賽經過48場分組賽、12場淘汰賽後，13個歐洲國家只剩上屆冠軍法國、亞軍克羅埃西亞，佩特科維奇說：「每場比賽都在進步，隨著對手越來越強，全隊也變得更好。」

克羅埃西亞1998年首次以獨立國家參加世界盃，奪下季軍轟動全球，隊史六次參賽有三次闖進四強，尤其近兩屆賽事踢了12場比賽，唯一輸球紀錄是四年前冠軍戰不敵法國。值得一提的是，克羅埃西亞這兩屆進入淘汰賽後，有四場PK大戰、一場延長賽獲勝，頑強球風讓挑戰隊史第三冠的阿根廷完全不敢大意。

克羅埃西亞四年前踢走丹麥、俄羅斯，今年淘汰日本、巴西，佩特科維奇說：「球隊的精神戰力讓我們連贏兩場PK戰，這股力量來自過去爭取獨立的鬥爭。」

克羅埃西亞一些老將曾在1990年代歷經巴爾幹地區衝突，莫德里奇（Luka Modric）一度流離失所，洛夫倫（Dejan Lovren）也被迫離家；佩特科維奇表示，年輕球員也都從雙親身上學到一切，知道凡事都要全力奮鬥。

世界盃 足球 俄羅斯

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