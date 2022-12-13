我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山今年最貴「買斷」房東砸41萬送走房客

加密貨幣平台FTX執行長被捕 將引渡回美 史丹福父母受牽連

世足賽／摩洛哥前鋒8強戰致勝頭錘 打破C羅最高紀錄

體育新聞組／綜合報導
摩洛哥前鋒恩-納斯里（右二）躍起頭錘，破門建功。（新華社）
摩洛哥前鋒恩-納斯里（右二）躍起頭錘，破門建功。（新華社）

恩-納斯里（Youssef En-Nesyri）的頭錘讓摩洛哥擊敗葡萄牙，成為首支闖進世界盃4強的非洲球隊，他關鍵一擊的頭錘，離地高度超越C羅（CristianoRonaldo）寫下的紀錄。

恩-納斯里這記頭錘，是在離地2.78公尺高空所發動的。過去這個紀錄是由C羅所保持，他是在效力於義甲名門尤文圖斯（Juventus）時，在一場對桑普多利亞（Sampdoria）的比賽中，在離地2.5公尺處發動頭錘攻門破網。

這個賽季，恩-納斯里的表現並不突出，但這次世界盃他已經攻進兩球，最近一次攻門得手，對摩洛哥的歷史十分重要。恩-納斯里說：「我們很高興，這場勝利讓我們很開心。」

讓人感覺諷刺的是，恩-納斯里刷新紀錄的時候，舊的紀錄保持人C羅代表的葡萄牙，正好是摩洛哥的對手。葡萄牙門將柯斯塔（Diogo Costa）對球的落點判斷錯誤，讓恩-納斯里的頭錘將勝利帶走。

那場比賽，葡萄牙總教練桑托斯（FernandoSantos）讓在對瑞士的16強戰中，獨進3球上演「帽子戲法」的拉莫斯（Goncalo Ramos）先發，C羅則是連兩戰從板凳出發，並在比賽第51分鐘，葡萄牙0：1落後時替補上場。

C羅 世界盃 義甲

上一則

MLB／卡布雷拉收入將破4億 擠下A-Rod成最貴球員

下一則

世足賽／克羅埃西亞成黑馬 苦難萃出「精神戰力」

延伸閱讀

世足賽／法國大戰摩洛哥 超越運動的政治認同對決

世足賽／法國大戰摩洛哥 超越運動的政治認同對決
世足賽／4強出列 法挑戰隊史第3冠 克羅埃西亞續拚驚喜

世足賽／4強出列 法挑戰隊史第3冠 克羅埃西亞續拚驚喜
世足賽／摩洛哥門將博努暴爆紅 皇馬、曼聯都想搶人

世足賽／摩洛哥門將博努暴爆紅 皇馬、曼聯都想搶人
世足賽／C羅「最後一舞」板凳出發止步8強 落下男兒淚

世足賽／C羅「最後一舞」板凳出發止步8強 落下男兒淚

熱門新聞

梅西在與荷蘭之戰賽後針對主審發表評論。（新華社）

世足賽／FIFA展開阿荷8強大戰調查 梅西可能遭禁賽？

2022-12-10 21:42
帕薩利奇（Mario Pasalic）踢進決勝分，克羅埃西亞PK大戰以3比1勝出。（擷自FOX Soccer推特）

世足賽／本屆首場PK 日本1:3敗給克羅埃西亞

2022-12-05 12:40
卡達世足原本規畫的豪華浮動酒店變成「尿尿郵輪」。（美聯社）

世足賽／豪華浮動酒店成「尿尿郵輪」英格蘭大嫂團被氣跑

2022-12-07 01:14
圖為世足賽開幕式展示的大力神盃大型複製品。（Getty Images）

世足賽／4強、季軍、冠軍戰賽程表一次看

2022-12-10 15:20

世足賽╱克羅埃西亞PK淘汰巴西 率先晉4強

2022-12-09 12:56
巴西隊攻進第一球後，在場上跳舞慶祝。(美聯社)

世足賽／巴西4:1輕鬆擊敗南韓 晉級8強

2022-12-05 15:50

超人氣

更多 >
郵件盜竊╱支票清洗重災區 「簽字要用這種筆」

郵件盜竊╱支票清洗重災區 「簽字要用這種筆」
郵件盜竊╱支票被偷…她追回5萬元 這樣做還可獲萬元獎金

郵件盜竊╱支票被偷…她追回5萬元 這樣做還可獲萬元獎金
能源「小太陽」腳步近了 美核融合研究獲重大突破

能源「小太陽」腳步近了 美核融合研究獲重大突破
驚見繼父電腦裡「全是自己裸照」 加州女涉謀殺被起訴

驚見繼父電腦裡「全是自己裸照」 加州女涉謀殺被起訴
早餐多吃補腦食物 一整天都能量滿滿

早餐多吃補腦食物 一整天都能量滿滿