世足賽／摩洛哥前鋒8強戰致勝頭錘 打破C羅最高紀錄

摩洛哥前鋒恩-納斯里（右二）躍起頭錘，破門建功。（新華社）

恩-納斯里（Youssef En-Nesyri）的頭錘讓摩洛哥擊敗葡萄牙，成為首支闖進世界盃 4強的非洲球隊，他關鍵一擊的頭錘，離地高度超越C羅 （CristianoRonaldo）寫下的紀錄。

恩-納斯里這記頭錘，是在離地2.78公尺高空所發動的。過去這個紀錄是由C羅所保持，他是在效力於義甲 名門尤文圖斯（Juventus）時，在一場對桑普多利亞（Sampdoria）的比賽中，在離地2.5公尺處發動頭錘攻門破網。

這個賽季，恩-納斯里的表現並不突出，但這次世界盃他已經攻進兩球，最近一次攻門得手，對摩洛哥的歷史十分重要。恩-納斯里說：「我們很高興，這場勝利讓我們很開心。」

讓人感覺諷刺的是，恩-納斯里刷新紀錄的時候，舊的紀錄保持人C羅代表的葡萄牙，正好是摩洛哥的對手。葡萄牙門將柯斯塔（Diogo Costa）對球的落點判斷錯誤，讓恩-納斯里的頭錘將勝利帶走。

那場比賽，葡萄牙總教練桑托斯（FernandoSantos）讓在對瑞士的16強戰中，獨進3球上演「帽子戲法」的拉莫斯（Goncalo Ramos）先發，C羅則是連兩戰從板凳出發，並在比賽第51分鐘，葡萄牙0：1落後時替補上場。