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世足賽／「梅西壓力更大」克主帥：比賽沒任何算計餘地

中新社／杜哈12日電
克羅埃西亞隊主帥達利奇、前鋒佩里希奇出席賽前記者會。（路透）
克羅埃西亞隊主帥達利奇、前鋒佩里希奇出席賽前記者會。（路透）

克羅埃西亞隊主帥達利奇（Zlatko Dalic）12日在賽前記者會上談及如何應對半決賽對手阿根廷隊時表示，梅西（Lionel Messi）狀態很不錯，阿根廷隊是一支各方面都很平衡的球隊，克羅埃西亞球員將享受與世界上最偉大的球員之一、世界上最強大的球隊之一交手。

克羅埃西亞隊與阿根廷隊的四強賽將在美東時間12月13日下午兩點上演。2018年俄羅斯世界盃兩支球隊曾位於同一小組，當時克羅埃西亞隊取得3：0完勝。達利奇表示，上次交手是在小組賽，而這次是在淘汰賽，因此上場比賽並沒有太大參考價值。

「我們已連續兩屆世界盃打入四強，這對於克羅埃西亞足球而言是巨大的成功，但現在我們想要更多，我們要與梅西領銜的偉大球隊競爭，但我相信他們的壓力肯定比我們大，而且我們知道對手想要把比賽引入什麼方向。」達利奇說。 　　

達利奇表示，梅西狀態很不錯，他可以自己解決比賽，隊友也能給與很好的支持，當然阿根廷隊還有數量龐大的球迷群體，這些都是他們的優勢。 　　

「我告訴球員們要好好享受比賽，明天的比賽沒有任何可以節省或算計的餘地，我期待著這場精采而扎實的比賽，也希望雙方能夠公平競賽。」達利奇說。 　　

克羅埃西亞前鋒佩里希奇（Ivan Perisic）在記者會上說，球隊會全力以赴在半決賽上對陣兩屆世界盃冠軍阿根廷隊。「就像我們對陣巴西隊時一樣，一切皆有可能，如果我們全力以赴，就不會有任何恐懼。」 　　

佩里西奇還表示，梅西第五次參加世界盃，非常想要捧起大力神盃，但克羅埃西亞隊同樣也很想贏下比賽。「他們會百分之百地付出，我們也會付出全部，這將是一場艱難而緊張的比賽，狀態更好的一支球隊將贏得比賽。」

阿根廷球王梅西13日備戰。（歐新社）
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梅西 世界盃 足球

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