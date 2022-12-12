世足賽／LM10最後一次世界盃 梅西、魔笛誰將笑到決賽？

阿根廷將在卡達世界盃4強賽出戰克羅埃西亞，關鍵還是在於梅西、「魔笛」莫德里奇的發揮。(Getty Images)

13日，卡達世界盃 的首場四強賽將在盧賽爾體育場舉行，兩支在上一輪都經歷過PK大戰的隊伍阿根廷與克羅埃西亞將進行對決，而梅西 （Lionel Messi）與莫德里奇（Luka Modric），這兩位偉大的「LM10」將迎來也許是他們職業生涯最重要的一次正面對話。

毫無疑問，這兩位老將間的對決將是本場比賽最大的看點，由於兩人名字的首字母 縮寫都是LM，同時兩人在國家隊又都身披10號戰袍，所以這場也被看作是兩位偉大的「LM10」之間的對話。

本屆世界盃上，兩名球星都展現了不俗的狀態。35歲的梅西在阿根廷隊的晉級道路上貢獻了4個進球2個助攻，儘管在持球突破能力方面與巔峰時期相比有所下滑，但「梅球王」的臨門一腳以及在中前場的組織能力依然是阿根廷隊最為仰仗的進攻武器。

相比之下，莫德里奇儘管在數據上不如梅西亮眼，但他在場上對於克羅埃西亞隊的作用比起梅西之於阿根廷絲毫不遜。作為一名BtoB (box to box，本方禁區到對方禁區)類型的中場，「魔笛」在防守端和進攻端都能為球隊做出巨大貢獻，而更加令人難忘的是他在場上不知疲倦的奔跑，讓人完全看不出是一名37歲「高齡」的球員。

儘管兩隊在八強賽中都是透過PK大戰晉級，但過程卻截然不同。克羅埃西亞隊是以落後者的身分在延長賽最後階段扳平比分，最終在PK大戰中淘汰了奪冠熱門巴西隊，上演了一出絕地反擊的好戲；而阿根廷隊則是在兩球領先的情況下被荷蘭隊讀秒絕平，最終又頂住壓力在PK大戰中擊敗「橙衣軍團」，時隔八年重返世界盃四強賽的舞台。

四年前的俄羅斯世界盃上，兩支球隊曾在小組賽中有過交手，「格子軍團」3：0完勝。四年過去，兩支隊伍的主力陣容都有了不少變化，但唯一不變的是兩隊的核心依然是莫德里奇與梅西。

阿根廷隊在本屆世界盃上的表現可謂「低開高走」，小組賽首輪爆冷輸給沙烏地阿拉伯隊讓人一度質疑「潘帕斯雄鷹」的出線前景，不過隨後阿根廷隊將帥重整旗鼓，在比賽中逐漸摸索出了新的中場搭配和戰術思路，克服了傷病帶來的人手短缺。

克羅埃西亞隊則連續兩場淘汰賽打滿120分鐘，並通過PK大戰晉級，體能儲備或許會是球隊最大的問題。這也讓人們不禁想起上一屆世界盃，克羅埃西亞隊就是連續經過三場延長賽的考驗一路闖進決賽，向世人展示了這支隊伍的堅韌與頑強，如果能在本屆世界盃上複製這樣的「神蹟」，也一定能成為世界足壇流傳的一段佳話。

值得一提的是，本屆世界盃上多名守門員大放異彩，克羅埃西亞隊門將瓦科維奇（Dominik Livakovic）和阿根廷隊門將馬丁尼茲（Lisandro Martinez）就是其中的佼佼者。兩位「門神」能否在四強賽中延續此前的高光表現，也有可能決定本場比賽最終的走向。