世足賽／克阿對決 梅西能否堅守「晉4強必進決賽」傳統？

梅西將在四強賽對決莫德里奇。（Getty Images）

卡達世界盃 13日將開始進行四強賽，兩屆冠軍阿根廷隊和上屆亞軍克羅埃西亞隊將率先決出一個決賽名額。 這是阿根廷隊第6次躋身世界盃四強。阿根廷隊素有「進四強必進決賽」的「傳統」，他們在前5次四強賽中均獲勝進入決賽，其中2次奪冠、3次獲得亞軍，此次能否堅守這一「傳統」也是此役的最大看點。

從世界排名來看，阿根廷隊位居第3，克羅埃西亞隊第12，阿根廷隊占據優勢。

在世界盃履歷上，阿根廷隊是第18次參賽，除2冠3亞外，還4次進入八強。第6次參賽的克羅埃西亞隊1998年才首次亮相世界盃賽場，已獲得一次季軍、一次亞軍。雖然阿根廷隊參加世界盃賽的總次數和總成績佔優，但在克羅埃西亞隊參加世界盃期間，「格子軍團」的成績不遜於阿根廷隊。

從球隊陣容來看，雙方都只保留了少數幾位參加過上屆世界盃的隊員，兩隊靈魂人物梅西 （Lionel Messi）和莫德里奇（Luka Modric）均在隊中。 阿根廷隊有著以梅西領銜的豪華鋒線，但後防相對較弱。前5場比賽中，阿根廷共進9球、失5球（不算點球大戰）。克羅埃西亞隊則有著令人艶羨的中後場。由莫德里奇領銜的中場有著最頂級的配置，被稱為「嘆息之牆」的門將瓦科維奇（Dominik Livakovic）則是該隊最後也最穩妥的防線。在本屆世界盃1/8決賽和1/4決賽的兩場點球大戰中，瓦科維奇共撲出4粒點球，成為世界盃史上有此成就的第一人。

但克羅埃西亞隊的攻擊力稍弱，前5場比賽在常規時間內僅進5球，其中4球還是在小組賽中由實力較弱的加拿大隊「成全」。

在球星作用上，兩隊不相上下。目前梅西已奉獻4個進球、2次助攻，參與了阿根廷隊全部9個進球中的6個，是阿根廷隊當之無愧的最大功臣。因為位置的原因，莫德里奇僅有一個助攻，但本屆世界盃場均鏟球數及攔截數均為20次，為所有中場球員之首，「世界第一中場」同樣當之無愧。

從本屆世界盃的表現來看，兩隊都有些不盡人意。小組賽首戰，阿根廷隊被32強中世界排名倒數第二的沙烏地阿拉伯隊擊敗，爆出本屆世界盃的最大冷門。1/8決賽面對實力相對較弱的澳洲隊仍有失球（2：1）；1/4決賽迎戰荷蘭隊，在2：0領先的大好形勢下被對方追平，最終通過點球大戰驚險獲勝。在比分領先後易放鬆懈怠，也成為阿根廷隊在此前賽事中暴露的最大問題。

克羅埃西亞隊雖然是上屆世界盃亞軍，但因隊伍青黃不接，本屆世界盃一直不被看好。在小組賽中，他們與摩洛哥隊和比利時隊均是0：0戰平，唯一一場勝利來自迎戰加拿大隊。

但有著極強團隊凝聚力的「格子軍團」卻是愈戰愈勇、漸入佳境。在1/8決賽和1/4決賽中，均通過點球大戰分別淘汰有望成為本屆世界盃最大「黑馬」的日本隊和最大奪冠熱門巴西 隊。

在上屆世界盃小組賽中，克羅埃西亞曾以3：0完勝阿根廷隊，讓阿根廷險些從小組出局。因此，此役對於阿根廷隊而言也有了些許「復仇」意味。

綜合來看，阿根廷隊紙面實力更占優勢，但克羅埃西亞隊更頑強、更善打惡戰。阿根廷隊若不能在常規時間內解決戰鬥，恐會步巴西隊後塵。