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發18黃牌惹議 西班牙裁判不准執法世足賽剩餘賽事

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發18黃牌惹議 西班牙裁判不准執法世足賽剩餘賽事

中央社杜哈13日綜合外電報導
西班牙籍主裁判拉奧斯在比賽中向梅西出示黃牌。Getty Images
西班牙籍主裁判拉奧斯在比賽中向梅西出示黃牌。Getty Images

阿根廷9日在激烈的PK大戰擊敗荷蘭，晉級卡達世界盃足球賽4強，但陣中巨星梅西很不滿西班牙籍主裁判拉奧斯整場狂發18張黃牌，有媒體指出，國際足球總會已不讓他執法接下來賽事。

西班牙人民廣播網（COPE）報導，拉奧斯（Antonio Mateu Lahoz）將不會在本屆世足賽的剩餘賽事中擔任裁判。

拉奧斯在阿根廷對陣荷蘭的8強戰中，狂發了18張黃牌。

「每日郵報」（Daily Mail）報導，拉奧斯的執法並沒有獲得阿根廷或荷蘭隊的好評，尤其阿根廷球員對他的表現更是直言不諱。

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）說道：「我認為國際足球總會（FIFA）必須處理這個問題，它不能讓這樣的裁判來執法如此重大、如此重要比賽。」

國際足球總會似乎已經達成了梅西的期盼，拉奧斯不被允許執法4強賽或決賽。

儘管阿根廷球員們紛紛批評這位爭議裁判，但跟拉奧斯不同的是，阿根廷的世界盃旅程仍持續進行中。

阿根廷將於美東時間13日下午2時與克羅埃西亞爭奪冠軍賽門票。克羅埃西亞在上屆2018年俄羅斯世界盃敗給法國，屈居亞軍。

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