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世足賽／摩洛哥門將博努暴爆紅 皇馬、曼聯都想搶人

記者藍宗標／即時報導
摩洛哥門將博努在世足賽的好表現，受到西甲與英超豪門球隊關注。（歐新社）
摩洛哥門將博努在世足賽的好表現，受到西甲與英超豪門球隊關注。（歐新社）

摩洛哥成世界盃足球賽開踢92年來，第1支闖進4強的非洲球隊，31歲門將博努（Yassine Bounou）的身手受到矚目，摩洛哥媒體指出，包括西甲皇家馬德里隊、多支英超重量級球隊都在注意這位好手，

摩洛哥昨天在8強賽以1：0淘汰葡萄牙，博努一再撲滅對方攻勢，讓不少人留下深刻印象，他也成為世界盃史上，首位單屆3場未讓對手進球的非洲門將。

博努目前效力西班牙塞維亞隊，推測年薪183萬美元，最新消息指出，皇馬一直密切關注世界杯，可能會簽下這位摩洛哥球星，作為比利時籍門將庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）的替補，部分英超球隊也在觀察博努，預料曼聯隊也會加入這場爭奪​戰。

摩洛哥在卡達世足賽保持不敗之身，分組賽首戰和克羅埃西亞踢和，接下來對比利時、加拿大、西班牙、葡萄牙都贏，5場比賽一共踢進5球，只被攻進1球。

博努在本屆賽事的功力鎮受到肯定，儘管目前有約在身，但轉會方式可行，只要談妥條件，塞維亞可以獲得一些收入改善球隊狀況。

世足賽4強賽14日點燃戰火，阿根廷對決克羅埃西亞，接著摩洛哥15日對戰法國，能否繼續上演「非洲傳奇」值得期待。

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