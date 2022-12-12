「章魚哥」接班人…中國熊貓神預言 猜對法、阿進4強

旅居卡達的中國熊貓猜中阿根廷晉級世界盃四強。（視頻截圖）

德國 「章魚哥」成功預測2010年世界盃 多場賽事結果，如今來自中國的大熊貓成了牠的「接班人」。中國在2022年世界盃揭幕前，將兩隻大熊貓「京京」、「四海」送到卡達，牠們猜中法國和阿根廷打入4強，讓球迷嘖嘖稱奇，卡達駐華大使館也在微博轉發預測結果。不過另外兩場賽事，大貓熊押錯寶，以致在四強賽的預測成績中，大熊貓的「戰果」輸贏各半。

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香港01報導，中國11月將大熊貓「京京」與「四海」送到卡達，讓牠們在當地「旅居」15年。牠們抵達卡達後，分別獲得阿拉伯名字Suhail及Thuraya；牠們在上個月17日公開亮相，就隨著世足開踢，加入預測大戰。

大熊貓猜中法國和阿根廷會分別擊敗英格蘭和荷蘭、打入4強。不過，牠們在摩洛哥對葡萄牙，以及克羅埃西亞對巴西的賽事中猜錯出線隊伍。牠們選葡萄牙和巴西是勝出隊伍，但最後成功晉身4強的是摩洛哥和克羅埃西亞。

據TVBS報導，先前德國PK日本 賽前，大貓熊先是聞一聞日本國旗，最後把手搭在了日本國旗上，命中日本爆冷贏球。還有不給新東家面子，在卡達跟厄瓜多之間，猜中了厄瓜多。

現在每回賽前，卡達大貓熊館都會讓貓熊先猜一猜，成為本屆世足賽的場邊娛樂。